Stadt und Ingenieure informieren Bürger

Lauda-Königshofen.Der Vorplatz des Gerlachsheimer Klosters soll bald umgestaltet werden, um die Attraktivität des Stadtbildes weiter zu erhöhen. Um sich einen Eindruck von der Neukonzeption zu verschaffen, sind alle Bürger zu einer Informationsveranstaltung willkommen.

Das Kloster Gerlachsheim zählt zu den eindrucksvollsten Bauwerken im Main-Tauber-Kreis. Die historische Bausubstanz, der großzügig angelegte Klostergarten und die benachbarte Barockkirche Heilig Kreuz, die nicht umsonst als „Petersdom des Frankenlandes“ bezeichnet wird, verleihen dem Areal eine prachtvolle Ausstrahlung. Für die Klosteranlage fand das Landratsamt Main-Tauber-Kreis bereits zahlreiche Nachmieter. Nun soll der Vorplatz ein neues, einladendes Gesicht bekommen, mit dem einige optische Veränderungen einhergehen.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung informieren Bürgermeister Thomas Maertens, Stadtbaumeister Tobias Blessing sowie das am Projekt beteiligte Ingenieurbüro am Donnerstag, 28. Juni, um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle in Gerlachsheim über die Planungen. An diesem Abend können auch Fragen an die Stadtverwaltung und die Architekten gestellt werden.