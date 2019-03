Stadt verlängert den Einsatz der Security

An den Brandschutzmaßnahmen im Kindergarten St. Josef in Gerlachseim beteiligt sich die Stadtverwaltung mit 90 Prozent an den Gesamtkosten. Die belaufen sich auf rund 122 000 Euro und beinhalten zum Teil zwei Fluchttreppen, eine Fluchttür und mehrere Brandschutztüren. Umgesetzt wird die Maßnahme durch die Katholische Pfarrgemeinde.

Für die Erneuerung des Nahwärmenetzes im Schulzentrum in Lauda vergab der Gemeinderat die Rohrleitungsarbeiten an die Firma Omexon aus Fellbach für 172 005,85 Euro sowie die Ausführung der Heizungstechnik an die Firma Braun aus Markelsheim für 179 255,48 Euro.

Die Außenrenovierung der Turmbergschule Königshofen führt die Firma Malerschneider aus Walldürn für 179 554,34 Euro aus. Sie beinhaltet die Maler- und Renovierungsarbeiten der Betonfassade.

Für die Modernisierung von Wohngebäuden im Sanierungsgebiet „Eisenbahnvorstadt/Hexenstock“ in Königshofen beträgt unter anderem die Förderung 30 Prozent der förderfähigen Kosten bei Gebäuden, die vor 1970 erstellt wurden und 15 Prozent bei Gebäuden, die nach 1970 erstellt wurden. Bei gewerblichen Objekten beträgt die Förderung 20 Prozent. Der Gemeinderat genehmigte diese Fördersätze.

In die Planung des neuen Kindergartens in Königshofen will der Gemeinderat die vier ortsansässigen Architektenbüros einbeziehen. thos