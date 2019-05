„Stärkung des Glaubens“

Ziele der Männerwallfahrten des Dekanats Tauberbischofsheim sind Wallfahrtsorte oder Kirchengemeinden – jeweils abwechselnd inner- und außerhalb der Diözese.

Main-Tauber-Kreis. Darüber hinaus ist die Dekanatsleitung des Katholischen Männerwerks mit Pfarrer Bernhard Metz, Krautheim, und Obmann Hermann Freitag, Zimmern, an der Spitze immer darauf bedacht, für die feierlichen Pilgergottesdienste Hauptzelebranten und Prediger auf Diözesanebene zu gewinnen.

„Ins Land der Franken fahren“ war Devise und Ziel der jetzigen Männerwallfahrt, zu der sich nahezu 500 Teilnehmer aus fast allen Bereichen des Tauberbischofsheimer Dekanats mit mehreren Bussen auf den Weg nach Schweinfurt machten.

In der zur Stadtpfarrei Heilig Geist gehörenden, dem Hl. Kilian geweihten Pfarrkirche feierten die „stimmgewaltigen“ Pilger „ihren“ Wallfahrtsgottesdienst mit Marienandacht.

Bereits auf der Hinfahrt waren die geistlichen Impulse Bestandteil des Wallfahrtsprogramms. Die Teilnehmer stellten sich dabei mit Gebeten und Liedern unter den Sendungsauftrag Gottes, um dadurch Zeugen auf dem Weg durch die Zeit zu sein.

Leiter und Hauptzelebrant des vormittäglichen Wallfahrtsgottesdienste war Domvikar Dr. Burkhard Rosenzweig (Rektor Exerzitienhaus „Himmelpforten“, Würzburg), assistiert von Pfarrer Bernhard Metz, Pfarrer i. R. Alfons Gleissner (Hüngheim) und Diakon Volker Schmieg (Winzenhofen). Begrüßungs-, Einführungs- und am Gottesdienstende auch Dankesworte waren dem Dekanatsmännerseelsorger vorbehalten, während Domvikar Dr. Rosenzweig eingangs die Pflege der Wallfahrtstradition würdigte und auch kurz die Baugeschichte der St.-Kilians-Kirche beleuchtete.

Jesu Rede ausgelegt

Dr. Rosenzweig, der auch dem Würzburger Domkapitel angehört, begann seine Predigtworte im Gottesdienst mit einer Auslegung der Abschiedsreden Jesu aus dem Johannesevangelium, die einen tiefen Einblick in die Liebesbeziehungen Gottes geben und in die Jesus seinen Jünger hinein nehmen wollte. „Indem wir einander lieben, so wie Jesus es vorlebte, vergegenwärtigen wir Jesus selbst auf der Erde.“ Diese erste Erkennungszeichen der Apostel und ersten Christen zeigte auch am Vorbild des Hl. Kilian auffällige Wirkung.

Auch heute, in Krisenzeiten der Kirche, entscheide sich alles daran, ob „wir als österliche Menschen nach seinem neuen Gebot leben“. Die Liebe sei nicht nur ein Wort, sondern solle sich auch in Taten zeigen, Gestalt annehmen. Verschieden positive und negative Beispiele aus der Heiligengeschichte Gottes, aus dem Neuen Testament endeten mit dem Wunsch, dass Jesus „uns (ver-)wandeln und in unserem Herzen spüren lässt, wobei auch persönliche Erfahrungen als Priester die Predigtworte vervollständigten“. Die Früchte der Wallfahrt sollen im eigenen Leben und in der Kirche etwas positiv – gegebenenfalls auch einen Neuanfang – bewirken bzw. ändern.

In der Marienandacht am Nachmittag nahm Seelsorger Bernhard Metz die von Diakon Schmieg vorgetragene Lesung aus dem Johannes-Evangelium „vom guten Hirten“ zum Anlass, auf die Rolle Marias nicht nur in der Urkirche als Gottesgebärerin, als Begleiterin Jesu einzugehen, sondern auch auf die Stellung Marias in der heutigen Zeit als Hoffnungsstern und -zeichen auf der Lebensreise der Menschen. In diesem Zusammenhang befasste sich Pfarrer Metz auch kritisch mit der Aktion „Maria 2.0“. Er stellte dabei die Frage in den Raum, warum man dabei Maria mit einbezogen habe.

Maria als Vorbild

Dagegen sei eine andere Fragestellung wichtig, wie man die derzeitigen und kommenden Probleme im Zusammenhang mit der Neuorientierung in Pfarr- und Kirchengemeinden bewältigen könne. Gerade da könne man an Maria Maß nehmen, die bereitwillig und glaubwürdig ihren Lebensweg gegangen sei. Dabei sei auch die Männerwallfahrt wichtig als „Stärkung und Quelle des Glaubens“ mit Maria als Wegweiserin.

Den Dankesworten an die gastgebende Pfarrgemeinde und an alle Mitwirkenden der Männerwallfahrt durch Pfarrer Bernhard Metz und Obmann Hermann Freitag folgten noch Informationen über die nächsten Termine des Dekanatsmännerwerkes: Das Jahrestreffen der Obmänner aus dem gesamten Dekanat findet am Sonntag, 16. November, um 14 Uhr im Gasthaus „Goldener Stern“ in Lauda statt. Die Männerwallfahrt 2020 am Sonntag, 17. Mai, geht nach Weingarten (bei Karlsruhe).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019