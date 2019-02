Stammfäule beeinträchtigte Sicherheit

In einer Aktion des städtischen Bauhofs fielen am Dienstagmorgen sechs ortsbildprägende Kugelahornbäume rund um die alte „Volksschule“ in Lauda.

Lauda. Aus Verkehrssicherungsgründen ist die Stadt Lauda-Königshofen in regelmäßigen Abständen zu Baumfällungen verpflichtet – zum Beispiel, wenn die betroffenen Bäume von Krankheiten befallen oder umsturzgefährdet sind. Am gestrigen Mittwoch mussten deshalb Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sechs Kugelahornbäume im Bereich der Parkplätze vor dem frisch renovierten Gebäude der Gemeinschaftsschule in Lauda fällen.

Sie hatten, so Christoph Kraus, Pressesprecher der Stadt Lauda-Königshofen auf FN-Anfrage, „nicht behebbare Schäden infolge von Stockfäule im Stamm- und Kronenbereich.“ Die Sicherheit für die Fußgänger als auch darunter parkende Autos sei deshalb nicht mehr gewährleistet gewesen.

Wie Christoph Kraus weiter mitteilt, habe sich die Stadt deshalb dazu entschlossen, diese Bäume zu fällen. Sie seien zum Teil stark umsturzgefährdet gewesen. Jeweils im 1,5-jährlichen Rhythmus würden spezielle Gutachten erstellt, um die Verkehrssicherheit und den Schutz der Bürger beispielsweise vor herabfallenden Ästen zu gewährleisten. Überprüft werde dabei von einem unabhängigen Fachexperten unter anderem die Vitalität des Baumes, was Rückschlüsse auf Krankheitssymptome wie Wurzelstockfäule, Stammrisse, Schädlingsbefall oder Totholz ermöglicht. Auch der Standort werde einer genauen Überprüfung unterzogen.

Bäume können zum Beispiel auch immense Gebäudeschäden anrichten, wenn sie keinen ausreichend hohen Abstand zu den Häusern haben. Überprüft wird auch, ob bei ortsprägenden Bäumen Kronensicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Seitenast herunterzufallen droht. Insgesamt sind im Stadtgebiet Lauda-Königshofen in diesem Jahr etwa 60 Bäume von einer Fällung betroffen. Darunter befinden sich auch einige Robinien in der Würzburger Straße in Gerlachsheim mit einem Stammdurchmesser zwischen 41 und 50 Zentimetern und einem Kronendurchmesser zwischen vier und sechs Metern.

Auch Eschen am Oberlaudaer Bach sind vom sogenannten Eschentriebsterben betroffen (wir berichteten bereits im Dezember).

Die Kugelahornbäume, die gestern gefällt wurden, sollen nun durch Nachpflanzungen ersetzt werden. „Wir wollen blühende Bäume im Stadtgebiet, die auch eine schöne Bienenweide darstellen. Die Wahl fiel deshalb darauf, Robinien für die Nachpflanzung auszuwählen – einen sommergrünen Laubbaum mit schönem Blütenstand, der sicherlich das Stadtbild bereichern wird“, so Bürgermeister Maertens.

Die gestern gefällten Kugelahornbäume waren zur Josef-Schmitt-Straße hin um 1970 gepflanzt wordem die Bäume zur Sparkasse hin rund zehn Jahre später.

