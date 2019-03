Stehende Ovationen für Großprojekt

Rundum begeisterte Resonanzen und stehende Ovationen gab es am Wochenende bei den drei Aufführungen des Chormusicals „Amazing Grace“ in der Stadthalle in Lauda.

Lauda-Königshofen. Mit dem Chormusical „Amazing Grace“ von Andreas Malessa und Tore W. Aas präsentierte die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal erneut ein kulturelles Großprojekt mit Sängern, Musikern, Solisten und

...