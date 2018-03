Anzeige

Lauda-Königshofen.Die FN berichteten in ihrer Ausgabe vom Samstag, 17. März 2018, über den Widerspruch des Unternehmens Förster Fleisch gegen das Revisionsverbot im Urteil des Verwaltungsgerichtshofs. In diesem Artikel wurden laut Stadtverwaltung „einige Fakten interpretationsfähig dargestellt“. Deshalb sah sich die Stadt Lauda-Königshofen gestern veranlasst, ihre Sichtweise darzulegen.

„Auf Angebote nicht eingegangen“

Die Stadt Lauda-Königshofen, so heißt es in der Pressemitteilung, „war stets flexibel und vergleichsbereit, auch noch in der Gerichtsverhandlung. Die Firma Förster Fleisch ging jedoch auf die Angebote nicht ein“.

Über die Anzahl der Arbeitsplätze, die im Falle einer Schließung des Standortes betroffen wären, stellt das Gericht in seinem Urteil Folgendes fest: „Insoweit hat die Beklagte (Stadt) aber plausibel dargelegt, dass allenfalls acht, wahrscheinlich aber nur drei Arbeitsplätze tatsächlich verloren gehen, weil die anderen Arbeitnehmer entweder Aufhebungsverträge mit der Beigeladenen (Südfleisch) geschlossen oder bereits anderweitig eine Arbeitsstelle gefunden haben.“ (nachzulesen auf Seite 22)