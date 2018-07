Stimmungsvolle Soiree mit Instrumentalmusik

Anzeige

Lauda.Ein sowohl sehr stimmungsvolles als auch künstlerisch hochqualitatives Sommerkonzert präsentierte in der äußerst gut besuchten Marienkirche die Ökumenische Kirchenmusik Lauda.

Auf dem Programm der Sommersoiree mit Instrumentalmusik standen Werke insbesondere aus der Barockzeit und der Romantik von verschiedenen Komponisten. Mitwirkende waren das Quartett „Tauberflöten“, ein Gitarren-Quartett und sowohl solistisch an der Orgel als auch begleitend am Piano Christian Abelein.

Das Blockflötenensemble „Tauberflöten“, das zum achten Mal ein Sommerkonzert in der Marienkirche in Lauda gestaltete, wurde 2007 in Lauda unter der Leitung von Stephanie Mittnacht ursprünglich als Trio gegründet. Neben Mittnacht gehören aktuell Martin Breiter, Mechthild Prause und Andreas Stößer dem inzwischen zum Quartett erweiterten Ensemble an, bei dem. Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockflöte in unterschiedlichen Besetzungen zum Einsatz kommen. Seit rund drei Jahren bilden die Gitarristen Jochen Kaiser, Verena Kossowski, Achim Schweizer und Jonas Stasch das Gitarren-Quartett, das ebenfalls schon mehrmals bei der Ökumenischen Kirchenmusik in Lauda Konzertgastspiele gab.