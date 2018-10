Stress im lodernden Feuer

Lauda-Königshofen.Reger Betrieb herrscht derzeit bei der Feuerwehr in Lauda. In der mobilen Brandübungsanlage der Netze BW trainieren die Feuerwehrmänner und -frauen Brandbekämpfung unter realitätsnahen Bedingungen.

Richtig „heiß“ geht es derzeit bei der Feuerwehr in Lauda zu. Bei Temperaturen bis zu 600 Grad trainieren die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen die Brandbekämpfung in einer mobiler Brandübungsanlage der Netze BW. Die Anlage wird den Feuerwehren von dem Energieversorger kostenlos zur Verfügung gestellt und bietet ideale Trainingsbedingungen.

„Zimmerbrand im Erdgeschoss, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung vor“, lautet der erste Einsatzbefehl am Übungsabend. Offene Flammen schlagen aus dem Fenster des „Zimmers“, die Rauchsäule über dem Übungsobjekt ist ein deutliches Zeichen für ein ausgedehntes Schadensfeuer. „Ihr müsst jetzt mit Temperaturen bis 600 Grad rechnen“, gibt der verantwortliche Ausbilder dem Atemschutztrupp mit auf den Weg, „achtet immer auch auf Eure Eigensicherung“.

Geduckt nähert sich der Trupp der brandheißen Tür. Vorsichtig öffnet er einen Türspalt und gibt einen ersten Spühstoß aus dem Wasserstrahlrohr auf den brennenden Kleiderschrank. Von außen ist das Feuer aber nicht zu löschen. Die beiden Feuerwehrmänner müssen in das Zimmer, um näher am Brandherd zu sein. Jetzt wird es für den Trupp richtig „stressig“. Vom Steuerstand aus lässt der Ausbilder immer wieder neue Brandstellen entstehen. Das Feuer breitet sich aus, mal zündelt es von der Decke oder vermeintlich schon gelöschte Brandherde flammen wieder auf. „Kleinkind im Zimmer vermisst“, quäkt es plötzlich aus dem Funksprechgerät, der psychische Druck auf die Feuerwehrmänner wird erhöht, das Auffinden des Kindes mitten in dem Flammenmeer hat jetzt höchste Priorität.

Zwei bis dreimal kann jeder Trupp an einem Abend durch die Anlage geschleust werden. Neben Zimmerbränden können Kellerbrände, Brände von Hochvoltanlagen und die von den Feuerwehrleuten gefürchteten Rauchgasdurchzündungen, sogenannte „Flash-Over“, simuliert werden.

Nur ausgebildete Atemschutzgeräteträger dürfen an dieser „Heißausbildung“ teilnehmen. Rund 15 Übungsabende und ein Samstag sind notwendig, bis ein Großteil Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Lauda-Königshofen im Brandübungscontainer trainiert haben. Außerdem wird die Anlage von Feuerwehrleuten aus Boxberg, Königheim und Grünsfeld genutzt.

Für Marko Dittmann, stellvertretender Stadtkommandant, Ausbildungsbeauftragter und Gerätewart der Feuerwehr Lauda-Königshofen, geht die Arbeit erst richtig los, wenn die Trupps ihre Gerätschaften abgelegt haben. Nach jeder Übunseinheit sind acht und zehn Atemluftflaschen zu füllen, ebenso viele Masken zu reinigen und die lebenswichtigen Lungenautomaten zu prüfen. Am Ende werden es weit über 100 sein.

„Da steckt eine Menge an Organisation dahinter“, so Jürgen Segeritz, Leiter der Feuerwehr Lauda Königshofen. „Ein mehrwöchiger Übungsbetrieb braucht viele Helfer, die Ausbildung muss auf viele Schultern verteilt werden. Wir haben ein tolles Ausbilder- und Betreuerteam.“ js

