Stück Geschichte steht in Hochhausen

Hochhausen.Eine Fahrt durch Franken veranstaltete die „Oldenburgische Landschaft“, ein Landschaftsverband aus Oldenburg, welcher in seinem Wirkungsgebiet Kultur und Wissenschaft initiiert und fördert. Unter anderem war auch Hochhausen Etappenziel, um dort einem Stück Oldenburger Geschichte zu begegnen. Auf dem Friedhof traf man eine Delegation des Vereins für Obst- und Gartenbau, Landschafts- und Heimatpflege Hochhausen, der sich für die Pflege des dort errichteten Oldenburger Denkmals verantwortlich zeigt. Der Leiter der Abteilung Heimatpflege, Ralf Knüttel, machte auf die geschichtlichen Hintergründe sowie die Spuren aufmerksam, die das Oldenburger Infanterie-Regiment im Rahmen des Deutschen Bruderkrieges am 24. Juli 1866 in Hochhausen hinterließ, als es hier auf die badischen (und stellenweise aus Richtung Impfingen auch württembergischen) Truppen stieß. Präsident Kossendey würdigte die Abteilung Heimatpflege des Vereins, ehe man sich das „Oldenburger Denkmal“, welches vor 150 Jahren errichte und eingeweiht wurde, bzw. die Ruhestätte der gefallenen Oldenburger Soldaten genauer ansah. Man freute sich über die liebevolle Restauration durch Franz Teller vor zwei Jahren. Anschließend wurden noch Erinnerungsbilder an der „Oldenburger Straße“ geknipst und man lief, vorbei an markanten Stellen des damaligen Bruderkrieges, zur Tauberbrücke zwischen Hochhausen und Werbach, wo es damals zur Schlacht mit 20 Toten und 158 Verletzten gekommen war. Die Gäste aus Norddeutschland luden den Verein für Obst- und Gartenbau, Landschafts- und Heimatpflege zum Gegenbesuch nach Oldenburg ein. Auch dort gebe es eine „Hochhauser Straße“ (und Werbachstraße) - jedoch ist den meisten Oldenburger Einwohnern die Bedeutung der Straßennamen nicht bekannt. rk