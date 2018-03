Suche nach BMW mit Unfallschaden

Anzeige

Laua-Königshofen.Nach einer Unfallflucht am Samstag in Lauda-Königshofen sucht die Polizei nach einem weißen oder silbernen 3er-BMW mit starken Beschädigungen sowie der unbekannten Person am Steuer. Gegen 23 Uhr war das betroffene Fahrzeug vermutlich auf der Kreisstraße aus Richtung Lauda kommend in Richtung Königshofen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Pkw mit der rechten Fahrzeugseite über einen Bordstein in den unbefestigten Grünstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte der Unbekannte offenbar und driftete mit dem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei traf das Fahrzeug eine Straßenlampe und prallte in einen Maschendrahtzaun. Ein Ladeluftkühler blieb an der Unfallstelle zurück. Statt die Polizei zu verständigen, fuhr der Unbekannte weiter und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Nun sucht die Polizei den Unfallverursacher und bittet Zeugen darum, sich mit Hinweisen unter Telefon 0 93 41 / 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.