Suche nach Spielausschuss-Vorsitzendem

Aufgrund des fehlenden Spielausschusses ging er auch auf den sportlichen Bereich ein. Im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga Odenwald musste man in diesem Jahr den Abstieg zurück in die Kreisliga verkraften. Letztendlich spielten viele Faktoren hierbei eine Rolle. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt der Kader für die neue Saison erhalten. Dieser wird ab sofort von Sascha Hübner trainiert. Er stellte sich an dieser Stelle kurz der Versammlung vor. Der Trainer der zweiten Mannschaft, Fabian Mayer, zog in seinem Bericht ein gutes Fazit der vergangenen Saison, die mit einem guten fünften Platz abgeschlossen wurde. Mit etwas mehr Engagement, vor allem bei der Trainingsbeteiligung, wäre eine bessere Platzierung jedoch möglich gewesen. Für das kommende Jahr wird die bestehende Spielgemeinschaft mit dem FV Lauda 2 mit den Spielern des FV Oberlauda erweitert.

Es folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen (Damenturngruppen, Männergymnastik, Badminton), die die erfolgreiche Vereinsarbeit bestätigten. Viele aktive Mitglieder gehen hier mit Spaß und Erfolg ihrem sportlichen Hobby nach.

Hansi Fassmann ging danach auf die aktuelle Situation in der Jugend ein. Hervorzuheben war in diesem Jahr wieder die erfolgreiche Titelverteidigung der D-Junioren, die am gleichen Abend das entscheidende Spiel für sich entschieden und im Anschluss von Hans Kastner die Meistermedaillen überreicht bekamen.

Die C-Jugendlichen, die als Gastspieler beim FV Lauda eingesetzt sind, blicken auf eine erfolgreiche Saison in der Verbandsliga zurück. Abgerundet wurde das ganze mit dem Kreispokalsieg. Die gute Zusammenarbeit mit dem FV Lauda kommt hier voll zum Tragen, weshalb man in Zukunft weiter kooperieren möchte. Volker Reuschlein erläuterte den Geschäftsbericht. Die ordnungsgemäße Buchführung bestätigten die Kassenprüfer Maria Lieb und Mark Gassenbauer.

Nach der Entlastung des Vorstands standen die Neuwahlen an. In ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Stolz, der dritte Vorsitzende Jürgen Holler sowie der Geschäftsführer Volker Reuschlein. Ein Spielausschussvorsitzender wurde an diesem Abend nicht gefunden.

Auf die Wichtigkeit dieser Position wies der Vorsitzende hin, weshalb man nichts unversucht lassen sollte, diese Position doch noch zeitnah besetzen zu können. Auch die Jugendabteilung sucht händeringend einen Jugendleiter. Zu Kassenprüfern für das laufende Geschäftsjahr wurden Maria Lieb und Mark Gassenbauer erneut bestellt.

In den Ausschuss entsandte die Versammlung Christian Lang, Werner Staufert, David Stolz, Timo Holler, Fabian Mayer, Johann Fassmann und Matthias Neudecker. Platzwart ist weiterhin Richard Kuhn, der durch Ulrich Stolz und Jürgen Holler unterstützt wird. Der Rentnerstammtisch am Montag wird von Hermann Schnurr betreut. vfr

