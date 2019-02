Süße Überraschung der Stadt

Lauda-Königshofen.Gastfreundschaft, die von Herzen kommt – Valentinstag in den verträumten Altstädten, die die Ferienstraße ausmachen, verspricht Romantik pur. Und so zeigte sich die Romantische Straße – Deutschlands wohl bekannteste Ferienroute – ihrem Namen entsprechend am 14. Februar von ihrer romantischen Seite: Herzen in verschiedensten Formen wurden in den Tourist-Informationen von Würzburg bis Füssen verteilt.

Auch Lauda-Königshofen präsentierte sich an diesem Tag als Stadt mit Herz. Alle Besucher der Tourist-Information erhielten neben Informationen zur Romantischen Straße und zum Lieblichen Taubertal noch eine süße Überraschung zum Valentinstag.

Nicht nur zum Valentinstag ist ein Besuch an der Romantischen Straße ein besonderer Genuss. Ob Wellness- oder Weinhotel, gemütlicher Gasthof oder Ferien bei der Winzerfamilie, in Lauda-Königshofen wird auch an allen anderen Tagen im Jahr einiges geboten. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019