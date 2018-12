SV Königshofen hat den Terminplan für die nächsten Monate verabschiedet

Königshofen.Der SV Königshofen hat die kommenden Termine festgelegt. Neben dem in wenigen Tagen beginnenden Bürgermeister-Weid-Gedächtnis-Hallenfußball-Turnier zum Jahresende stehen aber auch zahlreiche Aktivitäten mit den SV-Kindern im Vordergrund.

Zunächst dreht sich beim SVK alles um das Bürgermeister-Weid-Turnier. Zur 48. Auflage dieser überregionalen Traditionsveranstaltung haben sich wieder zahlreiche Mannschaften aus den Landesverbänden Württemberg, Bayern und Baden über die Weihnachtsfeiertage in der Tauber-Franken-Halle angemeldet, wobei an drei Tagen drei verschiedene Turniere über die Bühne gehen. Das fußballerische Glanzlicht, präsentiert von der Firma Obi, gilt als einzigartig im nordbadischen Raum. Dabei wird mit einer Vollbande gespielt. Eröffnung ist am Sonntag, 23. Dezember, ab 11 Uhr in der Tauber-Franken-Halle mit dem Obi-Cup für Teams der Kreisligen und Kreisklassen.

Am Samstag, 29. Dezember, findet im Rahmen der Weid-Serie ein Jugendtag mit Mannschaften der C- und E-Jugend statt. Zum absoluten Höhepunkt kommt es dann am Sonntag, 30. Dezember, mit dem Obi-Masters. Anpfiff ist für die Vereine von der Bezirks- bis Oberliga ebenfalls um 11 Uhr.

2019 darf sich die E-Jugend auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Am Samstag, 16. Februar, sind die SV-Kids beim Drittliga-Spiel Würzburger Kickers gegen FC Hansa Rostock als Einlaufkinder am Start.

Weiter geht es für das „Orga-Team“ des SVK dann am Rosenmontag wenn die traditionelle Ü-30-Fasnachtsparty auf dem Programm steht. a.i.

