„Tag der offenen Dampflok“

Lauda.Die Interessengemeinschaft der Dampflokfreunde aus der Eisenbahnerstadt Lauda öffnet am Sonntag, 4. August, wieder das Dampflokdenkmal in der Bahnhofstraße in Lauda.

Von 11 bis 17 Uhr besteht dabei für die Besucher die Möglichkeit, den Führerstand der 052-908-1 ausgiebig zu besichtigen.

Ehemalige Lokführer, die im Übrigen noch unter Dampf gefahren sind, erklären den Besuchern dabei nicht nur die Instrumente und die Arbeitswelt von Lokführer und Heizer, sondern erzählen auch die ein oder andere Anekdote aus alten Bahntagen.

Wer will, kann die Dampflok auch einmal pfeifen lassen. Daneben gibt es Informationen zum geplanten neuen Boissy-Platz in unmittelbarere Nachbarschaft zur Lok.

Auf die Kinder wartet an diesem Tag ebenfalls wieder ein buntes Programm.

