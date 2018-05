Tag der offenen Tür in der alten Dorfmühle

Anzeige

Gerlachsheim.Beim Frühlingskaffee rund ums Gärtnerhaus des Heimat- und Kulturvereins Gerlachsheim gibt es wiederum die Möglichkeit, die Räume des Gärtnerhauses zu besuchen. Eine Schusterei, der Ausstellungsraum der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, das Denkmal der Kriegsteilnehmer von 1870 gibt es zu sehen und dazwischen schmücken interessante Bilder aus der Schulzeit oder von der Ersten Heiligen Kommunion von Gerlachsheimer Einwohnern aus dem letzten Jahrhundert die Räume.

Am Sonntag, 27. Mai, ab 15 Uhr veranstaltet der Verein ein gemütliches Beisammensein für Einheimische und auswärtige Gäste. Parallel dazu wird auch die Dorfmühle geöffnet sein. Der Turbinenraum wurde nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellt und zeigt mittlerweile ein komplett neues Bild. In den nächsten Wochen wird die Turbine in Betrieb gehen und ein Teil des erzeugten ökologischen Stromes wird in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Auch vom weiteren Baufortschritt können sich die Besucher einen Eindruck verschaffen. Das zwanglose Treffen in idyllischer Umgebung des Klostergartens bietet bei reichhaltiger Kuchenauswahl die Gelegenheit zum Plaudern und Gedankenaustausch, bevor ab 17 Uhr Gegrilltes das Programm abrundet.