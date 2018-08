Taktik der CDU erscheint durchsichtig

Nachdem die CDU-Fraktion einen ganzen Monat lang in Sachen Abfallaufbereitungsanlage (außer einem taktischen Leserbrief von Marco Hess und Dominik Martin) nichts von sich hat hören und sehen lassen, treten deren Granden nun auf, als wären sie die einzigen, die sachlich konstruktiv im Dialog an einer Lösung der Situation gearbeitet haben.

Das Kaninchen, das Fraktionsvorsitzender Marco Hess im Gespräch mit den FN aus dem Hut zieht, ist eine Lachnummer. Die Taktik der CDU ist durchsichtig und hat sich schon in besagtem Leserbrief vom 23. Juli angedeutet: In der Versenkung bleiben und abwarten, ob der Widerstand nicht doch nur ein Strohfeuer bleibt.

Da das offensichtlich nicht der Fall ist, zieht man im Hintergrund die Fäden. Man hat von Anfang an ja beste Verbindungen, die man auch gegen die anderen Fraktionen des Stadtrates ausspielen kann, umso mehr als diese ebenfalls von Anfang an (nach eigener Aussage) von möglichst vielen Informationen ferngehalten worden sind. Auch dass das von der CDU vorgeschlagene „Moratorium“ für ein Jahr gelten soll, ist durchsichtige Sandmännchentaktik. Im Mai nächsten Jahres finden die Kommunalwahlen statt. Da kann man Proteste gegen eine eigentlich erwünschte Anlage nicht gebrauchen.

Einige Wähler könnten ja auf die Idee kommen, die tief verstrickte CDU-Fraktion diesmal nicht mit ihrer Stimme zu bedenken, sondern ihr Kreuzchen bei denen zu machen, die von Anfang an konsequent auf der Seite der Bürger standen, gemeinsam mit ihnen Aufklärung fordern und nach diesem umfassenden Vertrauensverlust Errichtung und Betreiben der Aufbereitungsanlage am vorgesehenen Ort für nicht mehr möglich halten. Die Haltung, die Marco Hess zum Ausdruck bringt, wirkt selbstgerecht. An keiner Stelle eine Aufarbeitung dessen, was schief gelaufen ist, kein Eingestehen, dass es Schuldige gibt. Die Rolle von Bürgermeister Maertens (CDU) und der Stadtverwaltung wird nicht einmal angesprochen.

Dafür unterstellt er den Gegnern der Anlage Aggressivität und Unsachlichkeit. Sie werden in die Unrechtsecke gestellt, werden abgestraft und sollen nun sogar durch aktive Suche eines alternativen Standortes in die Pflicht genommen werden und so für Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Firma Konrad Bau die Situation retten helfen. Nebenbei enthalten der sogenannte Kompromissvorschlag der CDU-Fraktion und die vorab gegebene (eingeschränkte) Zustimmung Herrn Köhlers das Eingeständnis, doch nicht so ernsthaft nach einem alternativen Standort gesucht zu haben.

Die Anlage direkt neben dem bisherigen Firmengelände zu betreiben, ist auch viel bequemer und wirtschaftlicher. Und wie wir gesehen haben, ist ja bis hin zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung alles wie geschmiert gelaufen. Nur dumm, dass man nicht mit dem Widerstand der Bürgerschaft und ebenso wenig mit dem vieler Gemeinderäte gerechnet hat, die sich nicht für dumm verkaufen lassen wollen.

Wenn CDU-Fraktionsvorsitzender Hess wirklich eine Versachlichung des Konflikts will, muss er anders reden und handeln. Dann sind die den Gegnern gemachten Unterstellungen obsolet. Zur „Beruhigung der Gemüter“ trägt er so sicherlich nicht bei. Wir lassen uns nicht weiter Sand in die Augen streuen!

