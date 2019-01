Tanzspektakel vor ausverkauftem Haus

Der fünfte Platz in der Gesamtwertung bescherte der Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda mit dem Thema: „Fracksausen – Welche Angst trägst Du an Dir?“ den Titel des Narrenringmeisters im Ü15-Schautanz beim 46. bundesoffenen Karl-Heß-Gardetanzturnier am Wochenende in Lauda.

