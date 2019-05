Taschenuhr entwendet

Lauda.Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr in der Oberen Raingasse in Lauda ereignete. Ein Unbekannter klingelte an der Haustüre eines Einfamilienhauses und gab sich als Antiquitätenhändler aus. Er fragte die 77-jährige Hausbesitzerin nach Antiquitäten in ihrem Haus.

Die körperlich beeinträchtigte Frau ließ den Mann ins Haus und zeigte ihm mehrere Uhren. In einem unbeobachteten Augenblick tauschte der Mann eine Taschenuhr mit einer weniger hochwertigeren Uhr aus. Danach verließ er das Haus und stieg in seinen vor dem Haus abgestellten Pkw ein. Vermutlich war das Auto dunkelblau oder schwarz.

Wer hat den Mann oder dessen Fahrzeug gesehen und kann Hinweise geben? Diese nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim,Telefon 09341/810, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.05.2019