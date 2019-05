Beckstein.Das Ensemble „Tauberflöten“, bestehend aus Stephanie Mittnacht, Martin Breiter, Mechthild Prause und Andreas Stößer, bringt am Sonntag, 12. Mai, verschiedene Werke für Blockflötenquartett im Gottesdienst um 9 Uhr in der St. Kilianskirche Beckstein zu Gehör. An der Orgel wirkt zudem Christian Abelein mit. Die Hl. Messe wird von Pfarrer Märkl zelebriert. Bild: Tauberflöten

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019