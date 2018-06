Tauffest an der Umpfer

Anzeige

Sachsenflur.Nach der „Linde“ in Sachsenflur wird die Evangelische Kirchengemeinde nun die „Umpfer“ als Naturelement religiös erschließen und ein Tauffest am „Heiligen Eck“ in Sachsenflur feiern. Die Taufen von Joshua Zahner, Emil Herm und Theo Hohl finden in bzw. am Fluss statt – der Täufer steht dabei auf jeden Fall im Wasser.

Das Tauffest beginnt am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr. Im Gottesdienst wirkt der Posaunenchor Königshofen-Sachsenflur mit. Anschließend gibt es Brezeln und Sekt. Das „Heilige Eck“ in Sachsenflur befindet sich in der Verlängerung des Nebengassenwegs (rund 800 Meter), der Ausschilderung folgen, Parkplätze sind an der Wiese vorhanden. Eine Wegbeschreibung ist auch über www.kulturkirche-schuepfergund.de abrufbar.

Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst mit Taufen in der Evangelischen Kirche Sachsenflur stattfinden.