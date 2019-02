Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen steigt

Königshofen.Die Main-Neckar-Turnjugend (MNTJ) kam für ihre Vollversammlung in Königshofen zusammen, die alle zwei Jahre stattfindet.

Christine Söhner hieß die Delegierten der Vereine Grünsfeld, Schwabhausen, Königshofen, Tauberbischofsheim, Lauda, Königheim, Hardheim, Buchen, Gerichstetten, Reisenbach, Hettingen und Mosbach sowie den Vorsitzenden des Main-Neckar-Turngaus, Werner Wiessmann, sowie Marianne Boger, die Stellvertreterin des ausrichtenenden Vereins TV Königshofen, willkommen.

Marianne Boger würdigte die MNTJ für die alljährliche gute Organisation der Veranstaltungen, wie zum Beispiel alle Wettkämpfe oder das Kinderturnfest. Werner Wiessmann stellte die Zukunft der Vereine in den Vordergrund. Die Nachwuchsförderung sei die wichtigste Aufgabe im Verein, damit der Sport auch weiterhin die Anlaufstelle für die Jugend bleibe. Die Turnerjugend biete eine Plattform für die Jugend, die angenommen werden darf, so Wiessmann.

Im Bericht des Vorstands gab Christine Söhner einen Rückblick auf die vergangenen zwei Arbeitsjahre. 2017 hatte die MNTJ mehr als 1000 Teilnehmer bei ihren Veranstaltungen, das sind fast zehn Prozent mehr als in den beiden Jahren zuvor. 2018 sind es unvorstellbare 1285, das sind fast 28,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Wettkämpfe wurden routiniert durchgeführt und verliefen ohne weitere Vorkommnisse, so Söhner. Das Highlight für 2018 war mit Sicherheit das große Kinderturnfest in Königshofen. Von 365 Kindern 2017 stieg die Zahl der Teilnehmer auf 520 Turner und Turnerinnen, „das sind unvorstellbare 42 Prozent!“

Söhner sprach auch hier nochmal ein großes Lob an das Wettkampfbüro an diesem Tag und dem TV Königshofen als Ausrichter aus. Bei über 1200 Aktiven bei den Veranstaltungen der MNTJ sind mehr Mitarbeiter nötig, so die Vorsitzende Christine Söhner, denn mit einer Besatzung von sechs Mitarbeitern ist das kaum mehr zu schaffen.

Deswegen freute sie sich umso mehr, dass gleich drei neue Mitarbeiter an diesem Abend gefunden werden konnten, denn dieses Jahr fanden die Wieder- und Neuwahlen statt.

Wie bereits in den Vorjahren übernahmen Christine Söhner und Kristina Greco das Amt als Vorstände. Für das Ressort Verwaltung wurde Clara Zwerger erneut gewählt. Julia Watzal und Selina Watzal waren in den vergangenen Jahren ebenfalls schon aktiv und wurden nun in ein neues Amt „Ressort Lehrgänge“ gewählt.

Auch Dirk Michel wurde wieder in das Ressort Wettkämpfe gewählt. Aufgrund der momentan knappen Besatzung, freute sich die MNTJ, neue Mitarbeiter im Team begrüßen zu können. Für das in den letzten Jahren nicht besetzte Ressort Freizeit fand sich Björn Pfeilschifter. Außerdem fanden sich zwei Beisitzer, Theresa Landwehr und Valentina Derr, die in allen Bereichen reinschnuppern und dort mithelfen, wo Hilfe benötigt wird.

Auch der Vorsitzende des Main-Neckar-Turngaus, Werner Wiessmann, freute sich, zu hören, dass sich das Team, für das mittlerweile nicht mehr selbstverständliche Ehrenamt, mit jungen Begeisterten vergrößert hat.

Leider musste die MNTJ auch eine treue Mitarbeiterin aus ihrem Team verabschieden. Katharina Socher war für viele Jahre in der MNTJ aktiv, allerdings kann sie aufgrund der Entfernung ihres aktuellen Wohnortes nicht mehr weiterhin mitarbeiten. clzw

