Terrassenfreibad öffnet wieder

Lauda-Königshofen.Das Terrassenfreibad in Lauda öffnet am Donnerstag, 23. Mai, seine Pforten. Zum Start in die neue Saison wird das Bad dank vieler Neuerungen noch attraktiver. So wurde auf der großzügigen Liegewiese – direkt neben dem Spiel- und Kletterturm und dem neuen Bewegungsparcours – eine zusätzliche Toilette installiert. Besonders Familien mit kleinen Kindern haben die Einführung eines zusätzlichen WCs mit Wickelbereich angeregt. Der Wunsch wurde nun gemeinsam mit dem Schwimmbadförderverein erfüllt.

Das Freibad hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter können Gäste von 9 bis 11 Uhr das Bad besuchen. Frühschwimmer können darüber hinaus wie gewohnt jeden Dienstag schon ab 6 Uhr ihre morgendlichen Bahnen schwimmen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019