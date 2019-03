Theater in Sachsenflur

Sachsenflur.Lustige Camper gibt es auf der Bühne der Sachsenhalle in Sachsenflur am Freitag, 29., und Samstag, 30. März, sowie am Samstag, 6. April, jeweils um 19.30 Uhr zu sehen. Die Theatergruppe der Heimatfreunde Sachsenflur präsentiert das Stück „Warum klauen wir nicht die ganze Bank?“ von Jonas Jetten. Karten hierfür gibt es noch bei Wally Schwender, Kurze Gasse 3, Telefon 09343/2629 sowie an der Abendkasse. Bild: Erhard Bierig

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019