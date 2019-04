Thomas Bareiß ist zu Gast

Lauda-Königshofen.Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, kommt am Mittwoch, 17. April, nach Lauda-Königshofen.

Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Ravensburg war Bareiß in den folgenden Jahren bei einem mittelständischen Textilunternehmen in seiner Heimatstadt Meßstetten tätig. Seit 2005 vertritt der 44-Jährige den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen als Abgeordneter im Bundestag. Im März 2018 wurde er als Parlamentarischer Staatsekretär in die Bundesregierung berufen.

Nach einem Rundgang durch den I-Park in Lauda findet um 19.30 Uhr auf Initiative der CDU und der vungen Union eine öffentliche Veranstaltung im Josefshaus (Würzburger Straße 22a) im Stadtteil Gerlachsheim statt.

