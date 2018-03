Thomas Maertens feiert 60. Geburtstag

Anzeige

„Die Bewerbung war eine gute Entscheidung“, bilanziert Maertens im Gespräch mit den FN, denn auch privat fühlen sich er und seine Familie in Lauda-Königshofen und speziell in ihrem Wohnort Oberlauda wohl.

„Bei den Menschen sein, bedeutet jedoch nicht, dass ich jede Jahreshauptversammlung besuchen muss“, geht Thomas Maertens gleich zu Beginn des FN-Gesprächs auf jene Kritiker ein, die ihm vorwerfen, häufig nicht präsent zu sein. „Jeder Bürger, der ein Problem hat, kann in die Verwaltung kommen und es wird ihm dort geholfen. Das gleiche gilt auch bei einem Termin mit dem Bürgermeister“, gibt sich Maertens bürgernah.

Allerdings, so räumt er ein, sei ein Wandel feststellbar: „Der Bürger ist in den 14 Jahren fordernder geworden.“

„Stadt stand unter Schock“

Als er 2004 nach Lauda-Königshofen gekommen sei, so Maertens weiter, sei die Stadt „unter Schock gestanden.“ Die Schließung der Bundeswehrkaserne sei gerade frisch verkündet gewesen und zusammen mit der zusätzlichen Konversionsfläche der Bahn habe die Stadt vor einer gewaltigen städtebaulichen Herausforderung gestanden. „Ehrlich gesagt, wusste ich damals auch nicht, wie wir die meistern sollten. Von Vorteil war damals für mich, dass ich aus dem Planungsbereich kam“, verrät er.

Man habe relativ schnell sehr gute Partner gefunden. „Wir wollten den Strukturbeitrag, den die Bundeswehr geleistet hatte, wieder erreichen. Das ist uns gelungen, denn auf dem Areal des i_Parks Tauberfranken gibt es nun wieder 500 bis 600 Arbeitsplätze. Nachdem die Entwicklung der Kaserne Vorrang hatte, kommt nun die Entwicklung des Bahngeländes in Lauda an die Reihe. Hier sind wir auf einem guten Weg, wenngleich sich die Verhandlungen mit der Bahn bisher als sehr langwierig erweisen.“

Doch auch bei der Altstadtsanierung in Lauda, der Entwicklung des Schulzentrums sowie der Kindergärten habe er gemeinsam mit dem Gemeinderat viel erreichen können. Froh zeigt sich Maertens, dass die Ortsumfahrung in Königshofen auf den Weg gebracht worden sei, auch, wenn die Realisierung sicherlich nicht mehr in seine Amtszeit fallen werde.

Schulen ein wichtiger Faktor

Die Stadt Lauda-Königshofen habe es, so bilanziert Thomas Maertens weiter, schwerer als andere Städte im Kreis. Als Unterzentrum bestehe ein ständiger externer Konflikt mit den Nachbarstädten Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim. Intern breche zudem auch immer wieder der Konflikt zwischen Lauda und Königshofen durch. „Das macht es nicht einfach.“

Vorrang habe für ihn in naher Zukunft neben dem Bau der Bahnunterführung Nord in Lauda die Sanierung der Eisenbahnstraße in Königshofen aber auch die Erschließung weiterer Gewerbeflächen wie etwa die Erweiterung des Ipot in Grünsfeld um 25 Hektar.

Die Ausstattung aller Schulen sowie das Bildungsangebot sind für Thomas Maertens wichtige Standortfaktoren, vor allem, wenn es um die Entwicklung neuer Wohngebiete geht.

Gerne würde Thomas Maertens noch mehr im Bereich Natur tun, zum Beispiel auch enger mit dem Landschaftspflegeverband zusammenarbeiten. In Sachsenflur oder in Oberlauda habe man durch Rinderbeweidung in den Randbereichen bereits sehr gute Erfolge im Kampf gegen Verbuschung erreicht.

„Wir müssen uns weiterhin um die Ästhetik unserer Landschaft kümmern. Dies kommt nicht nur dem Tourismus, sondern auch der eigenen Bürgerschaft zugute“, so der studierte Landespfleger, der hobbymäßig selbst auch einige Obstbäume auf seinem Privat-Grundstück pflegt.

Zu seinem heutigen 60. Geburtstag, den Thomas Maertens im Kreise seiner Familie im Rahmen eines Kurzurlaubs verbringen wird, gratulieren neben der Verwaltung, den sicherlich vielen Bürgern und Organisationen, in denen er Kraft Amtes Mitglied ist oder vorsteht sowie den Stadt- und Kreisräten auch die Fränkischen Nachrichten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018