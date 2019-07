Thomas Maertens tritt nicht mehr an

Lauda-Königshofen.Thomas Maertens (CDU), seit 2004 Bürgermeister von Lauda-Königshofen, tritt bei der nächsten Bürgermeisterwahl im März 2020 nicht mehr an. Dies verkündete der 61-Jährige am Montagabend am Ende der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates. Als Grund führte der gebürtige Frankfurter an, dass er im Falle einer Wiederwahl am Ende einer dann dritten Amtsperiode 70 Jahre alt wäre. Das möchte

...