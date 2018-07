Anzeige

Lauda-Königshofen.„Tiefenpsychologische Aspekte von Führung“ ist Thema eines Vortrags mit Workshop-Charakter am Donnerstag, 5. Juli, um 17.30 Uhr beim Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung Tauberfranken (ZfP) im i_Park (Haus 7) in Lauda. Referent ist Dr. Rüdiger Doßmann, Facharzt für Psychotherapeutische Medizin und Psychoanalyse in Berlin sowie am Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie in Würzburg, am Institut für Psychotherapie in Bad Mergentheim und am Institut für Psychotherapie in Berlin..

In seinem Vortrag erläutert Doßmann unter dem Motto „Motivation, Führung und Leistungsfähigkeit – Erfolg braucht eine gesunde Basis“, was Unternehmer und Führungskräfte dafür tun können, damit ihre Mitarbeiter für sie „durchs Feuer gehen“. Anmeldung: ZfP Tauberfranken GmbH, Geschäftsführer Dr. Michael Majer, Telefon 09343/6147430, E-Mail: events@zfp-tauberfranken.de, www.zfp-tauberfranken.de.