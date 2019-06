Tobias Herzog: „Der Glaube gibt mir Halt“

Erzbischof Stephan Burger wird am Sonntag, 23. Juni, um 14.30 Uhr in der Stadtkirche St. Stephan in Karlsruhe drei Männer zu Diakonen weihen. Einer von ihnen ist Tobias Herzog aus Lauda.

Lauda/Karlsruhe. Tobias Herzog hatte in der Zeit zwischen Erstkommunion und Firmung wenig Verbindung zur Kirche. Während einer Firmfahrt nach Assisi wurde sein Interesse für den Glauben geweckt: „Durch

...