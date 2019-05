Tolle Eigenleistung der Schüler

Eine von der Strabag Rail GmbH – Bereich Süd erstellte und gestiftete Betontorwand haben Schüler der Gemeinschaftsschule gemeinsam mit dem Unternehmen und Lehrkräften eingebaut.

Lauda-Königshofen. An einer neuen Betontorwand, die den Hof beim Skaterplatz zwischen der Grundschule und Realschule aufwertet, können die Schüler der Gemeinschaftsschule (GMS) Lauda-Königshofen seit kurzem ihre fußballerische Treffsicherheit messen.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Torwand von rund einem Dutzend Schülern der GMS-Technikklasse eigenhändig mit Unterstützung der Strabag Rail GmbH - Bereich Süd / Standort Lauda-Königshofen und der Fachlehrkräfte eingebaut wurde.

Hergestellt wurde das Objekt von Auszubildenden und Fachkräften des Unternehmens im Verlauf eines großen Ausbildungs- und Berufs-Informationstags Mitte April 2018 auf dem Gelände des SV Wittighausen, um damit speziell den Beruf der Beton- und Stahlbetonbauer anschaulich und exemplarisch darzustellen. Eine zweite erstellte Betontorwand wurde an dem damaligen Aktions- und Informationstag dem SVW gestiftet und übergeben.

Traditionelle Kooperation

„Engagement, Nachhaltigkeit und Partnerschaftlichkeit“ nannte Stefan Unden, kaufmännischer Strabag-Bereichsleiter, drei wesentliche Werte der inzwischen traditionellen Kooperation mit der GMS.

Bei der offiziellen Einweihung, der von dem Unternehmen geschenkten Torwand, im Beisein unter anderem von Bürgermeister Thomas Maertens, GMS-Leiterin Natalie Ederer, Stadtbaumeister Tobias Blessing, Strabag-Ausbildungsleiter Dietmar Heimberger, Claus Göpfrich, technischer Bereichsleiter der Strabag Rail, und Berufseinstiegsbegleiter Hubert Kraus dankte Unden insbesondere den beteiligten Schülern der Technikklasse und Strabag-Mitarbeitern sowie Techniklehrer Jochen Christ für die gelungene Zusammenarbeit. Er hoffe auf ein Wiedersehen bei einem Praktikum, Vorstellungsgespräch oder Ausbildungsaktionstag in Lauda, sagte der kaufmännische Leiter an die Schüler gerichtet.

Die Kooperation zwischen Firmen wie zum Beispiel der Strabag Rail und den Schulen in der Stadt Lauda-Königshofen wie etwa der GMS bezeichnete Maertens ebenfalls als eine „alte Tradition“. „Dabei haben sich viele Ergebnisse gezeigt, die sowohl für die jeweiligen Unternehmen als auch Schulen sehr fruchtbar waren“, betonte er. „An dieser Torwand werden nicht nur die derzeitigen Schüler, sondern auch zukünftige Generationen an der GMS ihre Freude haben“, hob der Bürgermeister hervor, der anschließend mit dem ersten Schuss auf die neue Torwand das Projekt seiner Bestimmung übergab.

Um interessierten Jugendlichen eine praxisgerechte Berufsorientierung zu ermöglichen, haben das Unternehmen und die GMS Lauda-Königshofen bereits vor längerer Zeit eine Patenschafts- und Kooperationsvereinbarung zur Durchführung gemeinsamer Aktivitäten getroffen, so dass in der Vergangenheit schon mehrmals Schulprojekte miteinander durchgeführt wurden. So konnte beispielsweise aufgrund einer entsprechenden Initiative im Frühjahr 2015 der Pausenbereich mit neuen Sitzgelegenheiten ausgestattet werden, die von einem 18-köpfigen Team aus angehenden Beton- und Stahlbetonbauern, Gleis-, Hoch- und Tiefbauern sowie Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse der Gemeinschaftsschule unter Anleitung von Technik-Lehrer Jochen Christ und Strabag-Ausbildungsleiter Dietmar Heimberger erstellt wurden.

Praktischer Einblick

Bei dem jüngsten Projekt waren die Schüler der Technikklasse mit Unterstützung der Baufirma, die neben Maschinen und Werkzeugen auch das Material zur Verfügung stellte, sowie der Fachlehrkräfte insbesondere beim Aushub, Aufnehmen der Pflastersteine, Einmessen, Aufstellen, Ausrichten und Einbetonieren der rund 3,6 Tonnen schweren Torwand aktiv. „Mit dem eigenhändigen Einbau können die Schüler einen praktischen Einblick in unseren Berufsalltag gewinnen“, erklärten Unden, Heimberger und Christ.

Die Strabag Rail GmbH - Bereich Süd mit Sitz im i-Park Tauberfranken in Lauda-Königshofen bietet Ausbildungsberufe als Tiefbaufacharbeiter, Hochbaufacharbeiter, Beton-/Stahlbetonbauer, Gleisbauer, Baugeräteführer und Industriekaufmann/- frau (Schwerpunkt Bau) sowie ein Duales Studium des Bauingenieurwesens an.

Zudem haben Interessierte die Möglichkeit, bei dem Unternehmen ein Praktikum zum Beispiel auf der aktuellen Baustelle beim Bahnhof Lauda zu absolvieren.

Am Freitag, 28. Juni, veranstaltet die Strabag Rail GmbH - Bereich Süd von 13 bis 18 Uhr bei der Baustelle am Bahnhof in Lauda (Zufahrt über die Tauberstraße) einen öffentlichen Aktionsnachmittag mit mehreren Infoständen und Praxisstationen zu den Ausbildungsberufen und Karrieremöglichkeiten in dem Unternehmen sowie im Bauwesen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019