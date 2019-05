Treffen der Rasse „Schnauzer“

Lauda-Königshofen.Er bestritt vor 26 Jahren die erste Präsentation in der Reihe „Die kleine Ausstellung im Rathaus“ mit seiner umfangreichen Ordens- und Medaillensammlung und hat seither mit zahlreichen Exponaten zum Erfolg der Reihe beigetragen: Jürgen Ungar, Sammler aus Leidenschaft und erfolgreicher Flohmarkt-Besucher, hat ein „Händchen“ für Interessantes. Ob Nussknacker, Porsche- und Ferrari-Modelle, Buddelschiffe oder auch gläserne Briefbeschwerer – die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nun nutzte Norbert Gleich, Vorsitzender des Kunstkreises Lauda-Königshofen und Initiator der Ausstellungsreihe die Gelegenheit, die neue Ausstellung von Jürgen Ungar zu präsentieren, zu der er sowohl Bürgermeister Thomas Maertens als auch Karl von Baumbach als zweiten Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins Lauda begrüßte: Es ist ein großes Hundetreffen der Rasse „Schnauzer“, in der Hauptsache bestehend aus Buchstützen in allen Variationen.

Doch damit ist das Programm noch keineswegs ausgeschöpft, dazu kommen Korkenzieher und Flaschenverschlüsse, von den Hunden bewachte Schreibutensilien, angefangen mit einfachen Bleistift-Depots bis zur edlen Schreibgarnitur, Kalender, Uhren, Aschenbecher, Nähutensilien mit Fingerhut und Nadelkissen etc.. Die possierlichen Vierbeiner sitzen nicht einfach so herum; sichtlich mit aller Sorgfalt halten sie Buchstützen und auch das Foto ihres „Schöpfers“ fest, sogar mit dem Kopf stemmt sich eines der Tiere gegen die Bücher. Etwa 90 der lustigen Schöpfungen aus der Zeit von 1940 bis 1970, verteilt auf zwei Vitrinen, sind in den nächsten Monaten im Treppenhaus des Laudaer Rathauses zu den Öffnungszeiten zu bewundern. irg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019