Treibende Kraft der Gemeinde

Oberbalbach.„Der Jubilar gilt als eine unermüdlich treibende Kraft in unserer Bürgerschaft“: So lautete bereits ein Kernsatz in der Laudatio zum 65., und daran hat sich in den vergangenen zehn Jahren nichts geändert. Im Gegenteil: Gar eher mehr noch als zuvor bringt sich Christian-Andreas Strube, der einst als Offizier der Bundeswehr viel herumkam und nach Stationen in Osterode, Veitshöchheim, Bad Mergentheim und zuletzt Neubrandenburg inzwischen schon seit 32 Jahren in Oberbalbach wohnt, innerhalb der 650-Seelen-Gemeinde ein.

Der pensionierte Oberstleutnant, der ab 2004 für eine Dekade den Stadtteil im Gemeinderat von Lauda-Königshofen vertrat und mittlerweile seit Mai 2013 auch als Ortsvorsteher amtiert, feiert am heutigen Montag seinen 75. Geburtstag.

Geboren am 10. Dezember 1943 in Magdeburg, legte Christian-Andreas Strube 1964 in Helmstedt das Abitur ab, um daraufhin als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr in Osterode seinen Dienst aufzunehmen. Über etliche Verwendungen quer durch Deutschland gelangte er schließlich 1978 zur 12. Panzerdivision in der Balthasar-Neumann-Kaserne in Veitshöchheim, ehe 1986 die Versetzung zur Panzerbrigade 36 in die Deutschorden-Kaserne nach Bad Mergentheim erfolgte.

Dort als S1-Stabsoffizier im Range eines Oberstleutnants und als Chef der Personalabteilung für mehr als 1000 Soldaten verantwortlich, blieb er bis zur Schließung des Standortes auf dem Trillberg 1993, um danach noch ein Jahr in Veitshöchheim anzuhängen, bevor er endgültig in Pension ging. Doch auch danach fungierte er noch über einen längeren Zeitraum als Berater im Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Bereits seit dem 11. Februar 1978 mit Rita, geborene Rasch, verheiratet, zog das Ehepaar im Oktober 1986 von Güntersleben nach Oberbalbach um.

Der leidenschaftliche Jäger und Naturschützer, der auch von 1998 bis 2003 das Amt des stellvertretenden Kreisjägermeisters ausübte, schaffte schließlich 2004 den Sprung als Vertreter des Stadtteiles in den Gemeinderat, aus dem er 2014 ausschied.

Seit 2009 gehört er darüber hinaus dem Ortschaftsrat an, gekrönt im Mai 2013 durch die Wahl zum Ortsvorsteher – ein demnächst freier Posten, nachdem der Vorsitzende des lokalen Gremiums am 26. Mai nicht mehr kandidiert.

Christian-Andreas Strube setzte sich für die Verschönerung der öffentlichen Grünflächen in Oberbalbach ein, erläuterte dem Nachwuchs des Kindergartens und den Grundschülern die heimische Flora und Fauna, stellte das Projekt „Was kann ich für unser Dorf tun?“ auf die Beine und initiierte den Wettbewerb „Mein schöner Vorgarten“ – vom Start weg ein großer Erfolg. Voll eingebunden um das ganze Drumherum der 750-Jahr-Feier 2010 kreierte Strube ebenso das Motto „Leben auf dem Land – Oberbalbach, das Dorf mit Herz und Hand“.

Der Jubilar, bereits zuvor einige Jahre Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Oberbalbach/Deubach, gehört ebenso dem Vorstand der Senioren-Union im Bezirks-, Kreis- und Stadtverband an, seit etlicher Zeit gar als Vorsitzender. Als ebenso wichtig betrachtet der eifrige Pensionär seine Funktion als Beisitzer in der parteiübergreifenden Europa-Union. Seinen 75. Geburtstag feiert der kulturell interessierte und lesefreudige Christian-Andreas Strube, im Kreis zahlreicher Gäste – willkommen dabei jeder zu einem Stehempfang ab 11 Uhr. Auch die Fränkischen Nachrichten schließen sich den vielen Glückwünschen an. bix

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018