Tunnel oder offene Lösung?

Unsere Freude zum Bedarfsplan 2016, Stufe 2, des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg zur „Ortsumfahrung“ Königshofens hält sich in Grenzen. Zum einen, weil der Ort gar nicht „umfahren“ wird, zum anderen, weil die Befürchtung vieler Königshöfer Bürger, dass das Bundesverkehrsministerium die Trasse ohne Tunnel baut, mit dieser neuen Entscheidung noch größer geworden ist

Am 29. Januar 2007 lehnte der Gemeinderat eine offene Turmbergtrasse ab. In demselben Gemeinderatsbeschluss fordert „die Stadt Lauda-Königshofen eine Verlängerung des Tunnels in südliche und nördliche Richtung“, für den Fall, dass die Westtrasse nicht realisiert wird, „um die Anwohner und Wohngebiete zuverlässig vor Lärmimmissionen zu schützen.“ Obwohl die Problematik erkannt wurde, interessiert dieser Gemeinderatsbeschluss inzwischen weder Bürgermeister noch Gemeinderäte. Die Verlängerung des Tunnels war nach dieser Beschlussfassung kein Thema mehr.

Im Bedarfsplan tauchen nun die Begriffe „Tunnel“, „Überdeckelung“ oder „Überdachung“ nicht mehr auf. Seit Jahren „versprechen“ die Verantwortlichen, allen voran Bürgermeister Maertens, die Osttrasse mit Tunnel. Jetzt ist von einem Tunnel plötzlich keine Rede mehr.