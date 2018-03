TV ganz oben auf dem Podest

Anzeige

Königshofen.Bei Jugend trainiert für Olympia steht das sportliche Können der Schulen im Fokus. Dieses Können zeigten acht Schülerinnen der Josef-Schmitt-Realschule Lauda-Königshofen im Gerätturnen. Beim Regierungspräsidiumsfinale in Esslingen traten zwei Mädchenmannschaften zusammen mit ihrer Sportlehrerin Patricia Steinbach und Trainerin Larissa Volkert vom TV Königshofen an.

Alle Mädchen trainieren in ihrer Freizeit beim Turnverein Königshofen und es war für sie eine Selbstverständlichkeit, für ihre Schule bei Jugend trainiert für Olympia ihr Können unter Beweis zu stellen. Gefordert waren die Pflichtübungen bis P6, bei denen die Mädchen gute Überschläge am Sprungtisch, Felge vorlings und Umschwünge am Reck, sowie saubere Handstände und Sprünge auf dem Schwebebalken zeigen mussten.

Mit großer Überraschung belegte die erste Mannschaft mit Cyan Günter, Lea Niedermayer, Ira Jonas und Antonia Bender nach einem guten Wettkampf den ersten Platz. Direkt dahinter folgte die zweite Mannschaft mit Laura und Sarah Weckesser, Paula Burkhard und Nele Niedermayer. Die Freude war noch größer, als die Mädchen erfuhren, dass der Erstplatzierte sich für das Landesfinale qualifiziert hat.