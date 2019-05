Überlegungen zu einem wertebasierten Schulklima

Lauda-Königshofen.Die Reihe der Veranstaltungen, die sich im Verlauf des Schuljahrs 2018/19 um das 50-jährige Bestehen des Martin-Schleyer-Gymnasiums ranken, wurde nun mit einem Vortrag von Domkapitular emerit. Dr. Jürgen Lenssen in der Barockkirche Hl. Kreuz in Gerlachsheim fortgesetzt.

Anlässlich seines Jubiläums blickt das Martin-Schleyer-Gymnasium nicht nur zurück, wie Schulleiter Dr. Jürgen Gernert in seiner Begrüßung verdeutlichte, sondern hat es sich zur Aufgabe gestellt, allen am Schulleben Beteiligten einen Wertekanon zu vermitteln, der einen menschlichen Umgang im täglichen Miteinander möglich macht.

Die Schaffung einer solchen wertebasierten Schulkultur wurde bereits mit einem pädagogischen Tag, der sich mit der Rolle von Lehrern in einem wertebewussten Schulalltag befasste, der Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und einem Vortrag des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, in die Wege geleitet.

Der Vortrag von Dr. Lenssen zu dem Thema „50 Jahre MSG - Ausblicke und Anstöße für die Zukunft“, so Gernert, solle diese Entwicklung nun fortsetzen und weiter ausbauen.

„Halte Dich nicht schadlos. Zieh den kürzeren. Lass Dir etwas entgehen“. Ausgehend von der Frage, welche innere Haltung wir Menschen gegenüber der Zukunft einnehmen, um überhaupt eine Zukunft zu haben, suchte Dr. Lenssen zunächst Anstöße zu möglichen Antworten bei vier Gedichten von Erich Fried, Günter Grass und Eva Zeller, die zunächst von Schülern des MSG vorgetragen wurden. In seinen Reflexionen über diese Texte machte Lenssen deutlich, dass seines Erachtens Zukunft nur gewonnen werden kann, wenn man sich nicht hinter Autoritäten versteckt, sonder mutig zu sich selbst steht. Es sei allen zu misstrauen, die mit dem Anspruch auftreten, ihr Weg sei der einzig richtige. Vielmehr gelte es, bezüglich der Zukunftserwartung jegliche Maßlosigkeit, jegliche Form von Ausbeutung – auch die von zwischenmenschlichen Beziehungen – zu vermeiden. Wolle man zu sich selbst finden, müsse die eigene Bemessenheit erkannt werden.

Aufgabe der Schule

In diesem Zusammenhang, so führte Dr. Lenssen weiter aus, sei es die Aufgabe der Schule, junge Menschen auf ihre Zukunft vorzubereiten und sie in die Lage zu versetzen, diese zu bewältigen. Dabei gehe es nicht um reine Anhäufung von Wissen, sondern eben auch um die geistige Prägung aller am Schulleben Beteiligten: Lehrer, Schüler und deren Eltern. Schon von dem ersten Schultag an machten d Schüler die Erfahrung, dass jede Aufgabe, jede Anforderung durch das gemeinsame, auf gegenseitiger menschlicher Wertschätzung beruhende Bemühen von Schülern untereinander, von Schülern mit Kollegium und Eltern gemeistert werden kann.

Diese gegenseitige menschliche Wertschätzung müsse jedoch die räumlichen Grenzen der Schule überschreiten und alle Menschen einschließen, vor allem aber jene, die in irgendeiner Form ausgegrenzt oder diskriminiert würden.

„Es gibt keinen Menschen, der eine geringere Würde hat als ich selbst.“ Familiäre und schulische Erziehung müsse zum Ziel haben, den Menschen zu sich selbst und zu einem von Menschenliebe geprägten Lebensentwurf finden zu lassen.

Allerdings müsse der Einzelne selbst die Entscheidung treffen, ob er sein Leben fremdbestimmt leben und sich in einer inneren Leere verlieren wolle, oder ob er jene innere Freiheit anstrebe, in der selbstbestimmte Entscheidungen getroffen werden können. Der Schlüssel des schulischen Bildungsauftrags, führte Dr. Lenssen aus, sei der Respekt vor dem jeweiligen Gegenüber, seien es Schüler oder Lehrer, Väter oder Mütter. Das durch die Schule vermittelte Wissen eröffne dann Möglichkeiten, diesen Respekt vor dem Anderen zu dessen Wohl einzusetzen, im Sinne des Sich-Erhebens und Vorwärtsbewegens, in Richtung auf eine menschenwürdige Zukunft.

Wenn Schule sich nicht primär als Lehranstalt von abrufbarem Wissen, sondern als Wertevermittlerin, welche die Menschlichkeit als oberste Norm erkennt und durch die Schaffung eines entsprechenden Klimas vorlebt und praktiziert, versteht, wird sie „zum entscheidenden Eintritt in eine Zukunft, für die Menschlichkeit gültige Norm ist. Wenn man lerne, Menschlichkeit zu leben, werde man auch selbst in deren Genuss kommen. „Leute, seid endlich menschlich.“ so das Fazit Dr. Lenssens.

Zum Abschluss der Veranstaltung, die durch inhaltlich passende musikalische Beiträge des Lehrer-Eltern-Schüler-Chors des MSGs unter der Leitung von Sabine Ultes mitgestaltet wurde, machte Abteilungsleiter Andreas Roser deutlich, dass die klaren Gedanken Dr. Lenssens von vielen Mitgliedern des Kollegiums positiv aufgenommen würden, das MSG sei stolz, dass er ein Freund der Schule geworden sei.

Nun komme es darauf an, die in seinem Vortrag genannten Anstöße im normalen Unterrichtsalltag umzusetzen. msg

