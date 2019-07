Um die Bildungseinrichtung besonders verdient gemacht

Kollegium und Elternbeirat des Martin-Schleyer-Gymnasiums verabschiedeten in einer kleinen Feierstunde, zu der sich auch viele ehemalige Kollegen eingefunden hatten, fünf Lehrkräfte des MSG.

Lauda-Königshofen. Markus Forster (Deutsch, Erdkunde) war für vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in der Main-Tauber-Stadt Wertheim nach Lauda abgeordnet.

Festanstellung sicher

Stefanie Baumgart (Englisch, Französisch) verlässt die Lauda-Königshöfer Bildungseinrichtung in Richtung Künzelsau jetzt in Festanstellung.

Steffi Rößler (Deutsch, Latein, Literatur) kehrt mit dem Ländertauschverfahren in ihre alte Heimat nach Thüringen zurück. In der letzten Schulwoche hatte sie mit den Schauspielern der Theater-AG ihr letztes Theaterstück am Martin-Schleyer-Gymnasium wiederum mit großem Erfolg aufgeführt.

Marietta Riedle (Mathematik Physik, BNT) war 13 Jahre lang am Martin-Schleyer-Gymnasium tätig. Vielen Schülern ist sie darüber hinaus als langjährige Leiterin der Lehrbücherei bekannt.

Klaus Henninger (Latein, Sport) war weit über 30 Jahre am MSG in Lauda, nachdem er zuvor einige Jahre am evangelischen Seminar Maulbronn unterrichtet hatte. Seine Romexkursionen sind legendär. Nun wurde auch er in den Ruhestand verabschiedet.

37 Jahre dabei

Christa Klein (Englisch, Deutsch, evangelische Religion, Latein, Psychologie) gehört mit 37 Schuljahren zu den dienstältesten Kollegen am Martin-Schleyer-Gymnasium und ganz sicher zu denen, die am meisten Fächer unterrichtet hat. Sie reiht sich im Übrigen jetzt, im Jubiläumsjahr der Schule, in den immer größer werdenden Kreis der Pensionäre ein.

Schulleiter Dr. Jürgen Gernert sowie die Elternvertreter Dr. Petra Steinbach, F. Seitz und Marc Sommerrock bedankten sich bei allen Pädagogen für die geleistete Arbeit, überreichten kleine Geschenke und wünschten für die Zukunft alles Gute.

Die Fachschaften und der Personalrat schlossen sich dem gerne an. Der Blick zurück, in Form von kleinen Theaterstücken und kleinen Präsentationen rundeten die Feierstunde ab. A

uf besonderen Wunsch von Christa Klein gab es sogar mit „Memory“ eine Sologesangseinlage (Bianca Schütz). msg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019