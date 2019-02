Holzobjekte von Hermann Popp sind im Februar in der Galerie „das auge“ zu sehen. Nun fand die Vernissage statt.

Lauda-königshofen. Von der Pop-Art zur Popp-Art – in der Kunstkreis-Galerie „das auge“ war es der kurze Weg zwischen zwei Ausstellungen – im Januar die ausdrucksvollen verfremdeten Frauenbilder in Pop-Art von Jürgen Ungar, aktuell im Februar eine geradezu „umwerfende“ Ausstellung von Holzobjekten, geschaffen von Hermann Popp aus Königshofen.

Hier hieß Kunstkreis-Vorsitzender Norbert Gleich zur Eröffnung eine sehr große Fan-Gemeinde des Holzkünstlers und auch Musiker und Laudator aus seinem Freundeskreis willkommen.

Allein die musikalische Begleitung der Vernissage durch Michael Kruppke und Markus Sommer, gekonnt abgerundet durch die weiteren Mitglieder der Familie Sommer mit Ehefrau Astrid und den Kindern Lisa und Fabi mit selbst geschriebenen, eigens auf Hermann Popp abgestimmten Liedern, war ein mit viel Applaus belohnter „Renner“.

Die Laudatio aus der Feder von Ökonomierat Ernst Zimmermann bot Einblick in Popps Leben und Wirken und seine Beziehung zur Natur, insbesondere aber zum „besonderen Holz, das er einsetzt – das Holz von der Streuobstwiese, aus den Gärten, das Holz, das beim Baumschnitt anfällt. . . Hermann hat erkannt, dass in dem Holz aus dem Baumschnitt bereits Kunstwerke zu sehen sind. . . „Schon im Rückblick auf die Kinderzeit zeigte Zimmermann die frühe Vorliebe des „Knirpses“ für das „Arbeiten“ mit Holz auf, das er bereits mit 15 Jahren nach dem Tod des Vaters in dessen Werkstatt autodidaktisch weiterentwickelte.

Augenzwinkernd verband Zimmermann die künstlerische Betätigung Popps mit der Fähigkeit zum „Süßholz raspeln“, das ja auch irgendwie zum Drechseln gehöre, hilfreich auch „im Umgang mit altem Holz und jungen Ideen“. Und er stellt fest: „Hermann ist ein würdiger Vertreter seiner Zunft, seiner Kunst; er lebt sein Hobby und gestaltet dadurch nicht nur seine Objekte, sondern auch sein Umfeld ...“

Und worauf es beim Drechseln ankommt, erfährt das Publikum sehr genau, endend mit der Aussage „. . . auf das Abwarten, mit dem Holz leben – und erkennen: das ist ein Stück, entstanden aus einem Apfelkern und geworden zum Kern des Apfelbaumes.“ Der Laudator endete mit den Worten: „Ein Objekt ist eine Symbiose aus Materie und Geist – schön, wenn man auch über den Künstler ‘was weiß’ – da hat man doch einen anderen Zugang zu dieser neuen Welt“ und er fragt: „Ist das vielleicht gar keine Neugestaltung, sondern die Vollendung der Schöpfung?“

Dem Dank Zimmermanns an den Künstler folgte auch dessen Dank an das große Interesse der Besucher, an zahlreiche Unterstützer, an Musiker und Laudator, an Freunde, Obstbauern, der Mutter für viel Verständnis, auch wenn der Küchentisch beim Werkeln und Sägen des Buben „leiden“ musste – und zum guten Schluss an seine Frau Regina, die seinen Freiraum für die Kunst niemals einschränkt und sogar ein Auge zudrückt, wenn die Wohnung zur erweiterten Werkstatt wird. irg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019