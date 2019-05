Unfall mit Traktor und VW

Lauda-Königshofen.Da der Ablauf eines Unfalles mit einem Traktor noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Am Donnerstagnachmittag waren sich der 57-jährige Fahrer eines Traktors mit Frontgewicht und eine 40-jährige Frau am Steuer eines VWs in der Hauptstraße begegnet. Durch eine Berührung der Fahrzeuge entstand an dem Auto ein Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite in Höhe von circa 12 000 Euro. Über den Unfallhergang gibt es widersprüchliche Aussagen der Beteiligten. pol

