Anzeige

Königshofen.Aus unbekannter Ursache stieß am Freitag zwischen 8 und 13 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße Am Wöllerspfad gegen die linke Türe und den linken Kotflügel eines ordnungsgemäß abgestellten Alfa Lancia. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle.