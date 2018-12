Unter den Besten des Landes

Lauda-Königshofen.Die Teilnehmer des Mathematik-Vertiefungskurses am Martin-Schleyer-Gymnasium (MSG) sind im Oktober zusammen mit ihrem Lehrer Andreas Roser nach Stuttgart gefahren, um an der Universität eine Mathematikklausur zu schreiben. Jetzt liegen ihre hervorragenden Ergebnisse vor. Insgesamt haben rund 1100 Schüler aus Baden-Württemberg an dieser Klausur teilgenommen. Die acht Nachwuchsmathematiker aus dem Taubertal lagen dabei weit über dem Durchschnitt.

Sieben von ihnen haben die so genannte Exzellenzstufe erreicht, weil sie unter den besten 25 Prozent aller Teilnehmer gelandet sind und auch der achte liegt mit seiner Leistung noch komfortabel über dem Landesschnitt.

Besonders hervorzuheben ist dabei die Spitzenleistung von Deborah Haun. Sie hat sich mit 26 von 28 möglichen Punkten in eine kleine Spitzengruppe von rund 1,5 Prozent aller Teilnehmer katapultiert.

In den Mathematik-Vertiefungskursen werden am MSG bereits seit 2014 interessierte Schüler auf ein Studium mit erhöhten Mathematikanforderungen vorbereitet. Dieser zweijährige Kurs umfasst zwei Wochenstunden und wird von den Teilnehmern zusätzlich zum normalen Mathematikunterricht besucht. Der Lehrplan ist in enger Absprache mit den Universitäten Stuttgart und Karlsruhe erstellt worden.

Der Mathematik-Vertiefungskurs ist ein Baustein im Konzept des Martin-Schleyer-Gymnasiums zur Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses. Der Unterricht in den Naturwissenschaften, in Informatik und Mathematik wird für interessierte Schüler unter anderem ergänzt durch den Europäischen Computerführerschein, durch Programmierkurse, durch das neue Fach „Informatik - Mathematik - Physik“, durch Oberstufenkurse in Informatik, Computeralgebra und eben durch den Mathematik-Vertiefungskurs. So erreicht das MSG, dass aus jedem Abiturjahrgang eine Reihe erfolgreicher Naturwissenschaftler, Mathematiker, Informatiker oder Ingenieure hervorgehen. msg

