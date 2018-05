Unter Drogen im Pkw unterwegs

Anzeige

Lauda.Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der am Dienstagabend in der Becksteiner Straße kontrolliert wurde. Da ein Drogenvortest positiv verlief, musste er die Beamten zur Blutprobe begleiten. Bei einer Nachschau in der Wohnung des 20-Jährigen wurden neben Utensilien für den Drogenkonsum nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände (Schlagring, Totschläger) beschlagnahmt. Neben einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung muss er nun noch mit einem Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz rechnen. Da im Rahmen der Verkehrskontrolle beim 23-jährigen Beifahrer des Pkw Marihuana gefunden wurde, wird gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes eingeleitet.