Unterhaltsam und frei von der Leber weg

Die Agima, die Aktuelle Gewerbe- und Industriemesse im Mittleren Taubertal, läuft parallel zur Königshöfer Messe. Am Freitagnachmittag wurde sie sehr unterhaltsam eröffnet.

Königshofen. Claus Böbel ist Metzgermeister, hat einen eigenen Laden in Rittersbach, einem Ort in Mittelfranken mit rund 350 Einwohnern. Doch er spielt mit im großen Konzert auf der Weltbühne und verschickt seine Wurstwaren in alle Kontinente und macht dabei Riesenumsätze. Wie das geht? Am Freitagnachmittag erklärte er es nicht nur den Ehrengästen aus Wirtschaft und Politik, sondern vor allem auch vielen lokalen Handwerkern – auf sehr unterhaltsame Weise – zur Eröffnung der Agima in Königshofen.

„Die Konkurrenz wird immer größer, die Leute kaufen immer mehr in den Supermärkten auf der grünen Wiese, deshalb musste ich was verändern“, erklärt der „Daniel Düsentrieb der Wurstbranche“, wie er vor einiger Zeit einmal tituliert wurde, eingangs. Und der mittlerweile End-Vierziger unternahm daraufhin etwas. Er baute nicht nur mit Ideenreichtum und viel Pep die elterliche Metzgerei in einen ansprechenden Verkaufsladen in seinem Heimatort um, sondern erobert seit nun fast 20 Jahren mit seinen Wurst- und Fleischerzeugnissen sowie weiteren Dienstleistungen das Internet. „Ausbauen oder Aussterben“ tituliert es der Metzgermeister. Sein Konzept: „Weg vom Ware verkaufen, hin zu Ware erleben“. Mittlerweile, berichtet er den interessierten Eröffnungsgästen in bestem fränkisch, hat er Kunden in Jamaika und Neuseeland, er verschickt seine Wurst per Internet.

„Rund 50 Prozent unserer Produktion wird online über unsere Website www.umdiewurst.de verkauft“, so Claus Böbel. Er verknüpft seinen stationären Verkauf längst digital, ist in den Sozialen Netzwerken genauso unterwegs wie auf Videoplattformen, gibt Wurstkurse und eröffnet in Kürze sogar ein eigenes Hotel mit ein paar Zimmern, in denen die Gäste unter einem „Bratwurschthimmel“ schlafen.

Zahlreiche Auszeichnungen

Er sprudelte am Freitagnachmittag regelrecht vor Tipps: „Sind Sie nicht länger die graue Maus. Achten Sie auf die Außendarstellung und bauen Sie langsam Ihre Marke auf. Jede Neuanschaffung wird überprüft, ob sie zu unserer Firma passt“, erklärt der gestandene Unternehmer, der für dieses Konzept mittlerweile zahlreiche Auszeichnungen und Preise eingeheimst hat und auf die Farbe grün steht.

„Die zieht sich bei uns durch alle Firmenbereiche, vom Firmenfahrzeug bis hin zum Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch.“ Claus Böbel nennt das „Digitalisierung rückwärts“. Und er rächt sich auch bei Kunden, die ihre Wurst lieber im Supermarkt kaufen als bei ihm: „Wenn meine Kunden fremd gehen, dann mache ich das auch und verkaufe meine Erzeugnisse nicht nur in Rittersbach, sondern eben weltweit.“

Und noch einen Tipp hat er zum Schluss seines unterhaltsamen Vortrags: „Das Internet nutzen wir alle zum Informieren, Kommunizieren, Spielen und Unterhalten und nicht in erster Linie zum Verkaufen. Aber wenn Sie in diesen Bereichen immer wieder präsent sind, erinnert sich der Kunde an Sie und kauft dann irgendwann doch bei Ihnen. Das Wichtigste ist nur, dass Sie Ihr Ziel, Ihre Vision, mit brutaler Konsequenz verfolgen.“

Grußworte

Vor diesem viel beklatschten Vortrag hatte Bürgermeister Thomas Maertens im Beisein der Chef-Organisatorin Sabine Dattenberg die Agima offiziell eröffnet und auch MdB Alois Gerig freute sich in seinem Grußwort mit einem Augenzwinkern darüber, dass es in Königshofen viel schöner und ruhiger sei, als momentan im politischen Berlin. Die Agima, so Gerig, zeige, dass der ländliche Raum lebe. „Darauf können wir stolz sein.“

Als „attraktiven Showroom für Gewerbe und Verbraucher“ bezeichnete MdL Dr. Wolfgang Reinhart die Aktuelle Gewerbe und Industriemesse, auf der noch analog im Gespräch zwischen Händlern und Kunden Waren angeboten würden.

In Anspielung auf ihre Parteizugehörigkeit zur AfD bezeichnete MdL Dr. Christina Baum den Bürgermeister von Lauda-Königshofen, Thomas Maertens, als Vorreiter im Main-Tauber-Kreis. „Es ist nämlich noch längst nicht in allen Gemeinden hier üblich, dass beide Mitglieder des Landtags aus der Region zu solchen Veranstaltungen eingeladen werden. Herr Maertens hat das aber von Anfang an gemacht“, so Dr. Baum lobend.

Die Wirtschaft und Konjunktur brumme“, so Dr. Baum weiter. „Es bringt deshalb nichts mehr, sein Geld auf die Sparkasse zu tragen“, riet sie den Besuchern der Agima wörtlich, ihr Geld lieber hier auszugeben.

Die musikalische Umrahmung hatte wieder, in bewährter Weise, das Blechbläserensemble der Schule für Musik und Tanz im mittleren Taubertal unter der Leitung von Jochen Rothermel übernommen.

Zug zum Bieranstich

Bei einem Rundgang durch die drei Messehallen informierten sich die Vertreter aus Politik und Wirtschaft anschließend über das umfangreiche Angebot der Betriebe, die vorwiegend aus der Region stammen, bevor der Tross, angeführt von Marktmeister Marco Uhlich, sowie den beiden Brauereien aus Distelhausen und Herbsthausen, die gemeinsam das erste Fass Festbier trugen, von der Agima zur Tauber-Franken-Halle zum offiziellen Bieranstich zog.

