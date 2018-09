Unterhaltung für Zuschauer und Läufer

Ältester Teilnehmer: Josef Weißenberg-er mit knapp 84 Jahren. © Umminger

Königshofen.Nach dem Teilnehmerrekord im vergangenen Jahr mit rund 1500 Läufern lockte der 28. Messelauf diesmal nicht ganz so viele Teilnehmer. Dennoch bot der Messelauf auch mit über 1200 laufbegeisterten Sportlern beste Unterhaltung für die zahlreichen Zuschauer an der Wegstrecke und natürlich auch die Läufer selbst. Besonders erfreut zeigten sich die Veranstalter vom ETSV Lauda um Cheforganisator Günter Fading und der Stadt Lauda-Königshofen, dass auch ein neuer Streckenrekord aufgestellt wurde.

Besonders beliebt waren wieder die Läufe über die Kurzdistanzen. Beim Schülerlauf und beim Hobbylauf gingen jeweils mehrere hundert Läufer an den Start. Bei guten Laufbedingungen gab Bürgermeister Thomas Maertens zunächst den Startschuss zum Bambini-Lauf, bei dem zahlreiche Nachwuchsläufer, teilweise in Begleitung ihrer Eltern, auf die 550 Meter lange Strecke gingen.

Panne beim Schülerlauf

Gleich danach startete der Schülerlauf, der normalerweise über eine Distanz von 2,5 Kilometern führt. Doch die Organisatoren mussten eine Panne zugeben. Das Führungsfahrrad, das den Schülern die Laufstrecke weist, bog viel zu früh auf den Rückweg ab, so dass die Schüler ein ganzes Stück weniger als die vorgesehenen 2,5 Kilometer liefen und die ersten Läufer schon nach guten fünf Minuten zurück im Ziel waren. Die Organisatoren entschuldigten sich über die Sprechanlage für den Fauxpas. Das Rennergebnis blieb unangetastet. Die Zeiten können allerdings nicht als Messerekorde gewertet werden.

Der tollen Stimmung an der Laufstrecke tat das dennoch keinen Abbruch und alle anderen Läufe verliefen ohne Komplikationen. Beim Hobbylauf über fünf Kilometer gingen über 200 Teilnehmer an den Start und der Teamlauf über 10,2 Kilometer erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Insgesamt 18 Mannschaften mit mindestens sechs Läufern nahmen teil. Den Sieg bei den Männern sicherte sich diesmal die Laufgruppe von ebm-papst aus Mulfingen vor den Lokalmatadoren der Firma Ruppel aus Lauda. Auch drei reine Frauenmannschaften liefen mit. Hier gewann das Tabata-Team vor dem Tageselternverein Main-Tauber-Kreis.

Beim Halbmarathon pulverisierte Mario Wernsdörfer von der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Bamberg den bisherigen Streckenrekord. Er war mit einer Stunde, neun Minuten und 24,8 Sekunden fast drei Minuten schneller als der bisherige Rekordhalter Patrick Fiederling, der 2012 eine Stunde, zwölf Minuten und 13 Sekunden brauchte.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgten unter anderem Läufer aus der Partnerstadt Boissy-Saint-Léger in Frankreich, die eine Anreise von 660 Kilometern in Kauf nahmen, um beim Messelauf dabei sein zu können. Als ältester Teilnehmer ging erneut der knapp 84-jährige Josef Weißenberger vom ETSV Lauda beim Zehnkilometerlauf an den Start und Ulrich Schmalz vom TV Königshofen nahm gleich an zwei Läufen teil. Beim Fünfkilometerlauf wurde er Dritter, bevor er nur 27 Minuten nach dem Start des Fünf-Kilometer-Laufs auch beim Halbmarathon mitmachte - und bei diesem Zwölfter wurde.

Unterstützung vom Wolfpack

Nach der Premiere im vergangenen Jahr wurden die Läufer auch diesmal wieder beim Zieleinlauf von den Cheerleadern vom Wolfpack Bad Mergentheim angefeuert. Zwischen den Läufen zeigten die jungen Damen fetzige Tänze mit eindrucksvollen Choreographien. Am Wendepunkt in Lauda sorgten die Beat Bouze für gute Stimmung. Moderiert wurde der Lauf diesmal souverän und unterhaltsam von Axel Voigt und Hartmut Schwartz in Königshofen sowie von Heike und Heiko Schenker in Lauda. Jürgen Kluger, der bisher in Königshofen moderierte, hatte im vergangenen Jahr angekündigt, die Moderation nach 50 Jahren Sprechertätigkeit bei den verschiedensten Veranstaltungen in jüngere Hände zu geben. Kluger war aber trotzdem auch in diesem Jahr an der Strecke tätig. Er betreute die französischen Läufer.

Daten und Fakten zum Messelauf

Damit der traditionsreiche Messelauf wieder reibungslos ablaufen konnte, waren rund 200 Helfer von ETSV Lauda, den Freiwilligen Feuerwehren, dem Deutschen Roten Kreuz, der DLRG, der Polizei und der Stadtverwaltung im Einsatz. An fünf Verpflegungsstationen versorgten die Helfer die Läufer mit rund 3000 Litern Wasser, isotonischen Getränken und 2000 Bananen. Jeder Teilnehmer erhielt ein Messelauf-Funktions-T-Shirt. Die Zeitmessung mit Anschluss an eine Atomzeituhr führte erneut der Anbieter „Maxx-Timing“ durch, der alle Ergebnisse live im Internet unter ww.live-results.de präsentierte. (Wir berichten noch).

