Unterschiede bei Honigernte

Lauda-Königshofen.„Ein besonderes Jahr, das immer noch nicht zu Ende ist“, mit dieser Aussage begann der stellvertretende Vorsitzende, Günter Prieschl, der in Vertretung des Vorsitzenden die Monatsversammlung September des Imkervereins moderierte, seine Ausführungen zur aktuellen Monatsbetrachtung. Vor zahlreichen Mitgliedern in dem gut gefüllten Veranstaltungsraum am Lehrbienenstand bei Heckfeld erinnerte er an die besonderen Bedingungen in diesem Jahr, nicht nur für die Bienenhaltung.

Einem langen Winter folgte schnell ein warmer, blütenreicher Frühling, dem die Bienen in ihrer Entwicklung hinterher liefen. Dennoch kam es Ende Mai zu einer guten Frühjahreshonigernte. In einer folgenden Periode mit meist zu trockener und zu warmen Witterung wechselnden Trachtphasen mit trachtloser Zeit ständig ab. Vor allem kam es zu sehr großen regionalen und lokalen Unterschieden sogar im Bereich des Imkervereins Taubergrund.

Waldhonigernte

So berichten einzelne Imker von einer nur selten auftretenden Waldhonigernte oder bestimmten Sortenhonigen. Die Sommertrachthonigernte war bestimmt von der Lindenblüte, Akazienblüte und verschiedenen Blatthonigvorkommen an Laubbäumen, wie Eiche, Linde, Akazie oder, wenn vorhanden, an Nadelbäumen. Dementsprechend bleibt er in diesem Jahr lange flüssig und kann erst in diesen Tagen cremig gerührt werden.

Nach den Rückmeldungen der bundesweiten Umfrage liegt Baden-Württemberg in der Erntemenge mit 17,7 Kilogramm/pro Volk leicht unter dem bundesweiten Schnitt von 20,3 Kilogramm. Die ersten vorläufigen Rückmeldungen bei den Sommerhonigen zeigen ein ähnliches Bild. Trotz der heißen und trockenen Witterung haben sich die Bienenvölker gut entwickelt und gingen in einer guten Volksstärke in die Spätsommerpflege. Diese erfolgt in vier Schritten, nämlich dem Einengen auf zwei Zargen, der ersten Ameisensäurebehandlung gegen die Varroamilbe Ende Juli, einer kurzen anschließenden Futtergabe und schließlich der zweiten Ameisensäurebehandlung Ende August.

Aufgrund von vielen negativen Gemülldiagnosen machte sich unter Imkerkreisen eine Frage breit: „Was ist mit der Varroamilbe los?“ Mancherorts wurden bislang nur wenige Milben in den Völkern entdeckt.

Hat sie vielleicht die Trockenheit und die große Hitze nicht so gut vertragen? Fachberater und Institute warnen aber davor, deshalb auf Behandlungen zu verzichten. Wie schon häufig beobachtet, kommt es beim Auftreten der Milbe zu großen Unterschieden von Volk zu Volk und auch hinsichtlich bestimmter Regionen. Allerdings können erfahrene Imker bei guter Befallsdiagnose zunehmend schadschwellenorientiert behandeln, aber grundsätzlich sollte nach den von den Bieneninstituten vorgeschlagenen Konzepten behandelt werden.

Wichtig ist hierbei eine ständige Kontrolle vor und nach der Behandlung, um auf die vorhandene Milbenmenge im Volk schließen zu können. Bei großer Hitze ist allerdings von einer Langzeitbehandlung (zwei bis drei Wochen) abzuraten. Waldtrachtimker, deren Völker lange in der Tracht standen, sollten ihre Völker sofort behandeln und bei hohem Milbenbefall die Brut komplett entfernen.

Aufgrund der guten Trachtsituation wurde den Bienen relativ viel Honig belassen und man musste dementsprechend weniger zufüttern. Auf keinen Fall dürfen die Bienen ohne Futter bleiben, da seit Mitte August die langlebigen Winterbienen schlüpfen, die sich physiologisch von den Sommerbienen unterscheiden.

Gutes vom Lehrbienenstand

Was die Königinnenzucht und die Ablegerbildung am Lehrbienenstand betrifft, konnte Bernhard Gehrig, der Leiter des Lehrbienenstandes, bis auf wenige Ausreißer meist nur Gutes berichten. Die Völker sind alle in sehr gutem Zustand und die große Mehrzahl der Ableger wurde inzwischen abgeholt. Günter Prieschl würdigte im Namen aller Mitglieder die fachlich hervorragende und sehr arbeitsintensive Arbeit, die Bernhard Gehrig am Lehrbienenstand leistet.

Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit trägt der Verein zum hohen Ansehen der Bienenhaltung in der Bevölkerung und seiner Außenwirkung bei. Vor allem werden durch die Durchführung eines Neuimkerkurses junge Menschen für das naturnahe Hobby der Imkerei gewonnen. Ebenso tragen weitere Fachvorträge oder Infoveranstaltungen mit Vereinen, Besuchergruppen und Schulklassen zu diesem Anliegen bei.

Prüfungen verbessern

Sorgen bereitet aber nach wie vor der Einsatz von für die Insektenwelt gefährlichen Insektiziden und Pestiziden in der industrialisierten Landwirtschaft. Sie gefährden nicht nur das Leben der Insekten, sondern durch ihre Rückstände in Nahrungsmitteln auch die Gesundheit von Menschen. Erfreulicherweise wurden ab 2018 drei Neonicotinoide in der EU verboten, allerdings mit umfangreichen Ausnahmegenehmigungen, wie erst jetzt bekannt wurd. Deshalb müssen Zulassungsprüfungen weiterhin verbessert und verstärkt alternative Anbaumethoden gefördert werden.

Sorgen bereitet den Imkern der Rapsanbau im Hinblick auf das kommende Jahr. Die Trockenheit hat die Aussaat und das rechtzeitige Auflaufen der Pflanzen erheblich verzögert, wie anwesende Landwirte bestätigen. Nur ausgiebige Regenfälle können große Ernteausfälle und damit auch die wichtigste Massentracht in der Bienenhaltung für das nächste Jahr noch verhindern.

Natürlich hat ein solcher besonderer Sommer noch für reichen Gesprächsstoff gesorgt, der zu der einen oder anderen regen Diskussion in geselliger Runde führte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018