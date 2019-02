Unterstützung für Sanierung der Halle zugesagt

Marbach.Bereits zum zweiten Mal innerhalb der letzten 18 Monate war die CDU-Fraktion zu Gast in Marbach, um sich im Rahmen der monatlichen Fraktionssitzung selbst ein Bild von den aktuellen Themen zu machen. „Vor Ort lasse sich doch vieles besser veranschaulichen“, so der örtliche Stadtrat Hartmut Schäffner.

Beim Rundgang verwies Schäffner auf die umgesetzte Mauer am Schreierhang, ebenso wie auf das voll in der Planung steckende Baugebiet Schreier III, das in diesem Frühjahr – beginnend mit einem symbolischen Spatenstich – erschlossen werden soll.

Danach gebe es wieder neue Bauplätze für den Stadtteil, der ansonsten innerorts keinerlei Gebäudeleerstände habe.

Daneben machte die Fraktion noch einen Abstecher an die Turnhalle, welche nun auch am kommenden Montag im Gemeinderat einen finanziellen Zuschuss der Stadt für die anstehende Dach- und Außensanierung erhalten soll. Die CDU-Fraktion befürwortet und unterstützt dieses Projekt, was man beim letzten Besuch bereits den Verantwortlichen des TSV signalisiert habe, so Fraktionsvorsitzender Marco Hess.

Bei der anschließenden Fraktionssitzung wurden die anstehenden Themen für die Gemeinderatsitzung vorberaten.

Daneben war es den Mitgliedern der Fraktion wichtig, die in den Fränkischen Nachrichten aufgestellte Behauptung von Siegfried Neumann in einem SPD-Bericht klarzustellen, der von „kleiner Teil der Wahrheit“ bezüglich des Runden Tisches sprach. Entweder verbreite Neumann hier bewusst „Wahlkampfgeplänkel“ oder er wisse es selbst nicht mehr besser.

„Fakt ist, dass die CDU-Fraktion die Einberufung eines Runden Tisches im August 2018 initiiert hatte, worüber auch die FN berichteten. Darin war ausdrücklich hervorgehoben, dass dies unter externer Moderation zu erfolgen hat und ein Alternativstandort gefunden werden soll“, so Hess.

Wörtlich hieß es, so zitierte Marco Hess den FN-Bericht: „Zudem wollte Hess einen externen Prozessbeauftragten vorschlagen, der diesen Prozess moderiert. Die Klage und das Widerspruchsverfahren der Bürgerinitiative sowie von Anwohnern könnten unabhängig davon weiterlaufen.“

Lediglich der Hinweis der SPD in der Debatte, der Runde Tisch solle seine Arbeit vor der Kommunalwahl abschließen, sei für die Beschlussvorlage des Gemeinderates noch ergänzt worden und habe im Gremium einhellige Unterstützung gefunden. Man sei optimistisch, diesen Auftrag, auch nun positiv zu Ende zu bringen.

Es sei schade, so heißt es in der Pressemeldung der CDU-Fraktion weiter, dass die politische Konkurrenz nun im Kommunalwahlkampf darauf setze, die CDU als Sündenbock für verunglückte Themen zu stigmatisieren und man suggeriere, die CDU stecke mit dem Bürgermeister unter einer Decke, daneben Fakenews zu verbreiten und damit die gute, über Fraktionsgrenzen hinweg gelebte persönliche Zusammenarbeit der Gremiumsmitglieder auf das Spiel zu setzen.

Es sei für den eigenen Wahlkampf förderlich, den Gegner auch persönlich anzugreifen, gleichwohl setze man als CDU-Fraktion auf inhaltliche Arbeit von junger und älterer Generation, ohne durch mediale Schlammschlachten non stop auch den Verdruss der Bevölkerung an einer Mitarbeit in einem kommunalen Gremium zu verstärken.

Bestreben der CDU-Fraktion sei es, im Schulterschluss mit dem Stadtverband, die vorangebrachten Projekte und Herausforderungen der Kommune in den Fokus zu stellen, so Egbert Wöppel und Hess als Fazit des Vor-Ort-Termines in Marbach. cdu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019