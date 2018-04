Unterstützung seit teilweise 65 Jahren

Anzeige

Bei der einen wird mit einer kleinen Gedenkfeier auf dem Friedhof begonnen, bei der anderen steht die Besinnlichkeit im Vordergrund und beide finden schon seit Jahren bei der Familie Moll in Beckstein statt. Leider mussten auch drei Sänger und zwei passive Mitglieder zu Grabe getragen werden, der Chor war dabei zumindest bei den verstorbenen Sängern gesanglich gefordert. Zu der bereits erwähnten Gedenkfeier kamen dann noch die Auftritte im Rahmen der 1275-Jahrfeier Oberlaudas: am Pfingstmontag im Rahmen eines Festgottesdienstes, am eigentlichen Festtag im Rahmen des Programms und einen Tag später im Rahmen eines Gottesdienstes am Volapük-Platz.

Eine besondere Erwähnung fand in seinem Bericht noch die Tatsache, dass Raimund Holler bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung nach seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden (seit 50 Jahren ununterbrochen!) als wahrscheinlich erster Vorsitzender, zumindest im Bereich des Badischen und sehr wahrscheinlich sogar des Deutschen Chorverbands, im Amt zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Wenn die Einnahmen fehlen und die Ausgaben zumindest nicht weniger werden, dann leidet darunter zwangsläufig der Kassenstand. Der Schatzmeister Jürgen Faul musste einmal mehr genau diese Tatsache leider vermelden. Dass er aber dennoch eine hervorragende Arbeit geleistet hatte, wurde ihm vom Kassenprüfer Walter Seewald ohne Abstriche bestätigt. Erhard Stephan war es danach vorbehalten, die Entlastung des gesamten Vorstands zu beantragen, die auch einstimmig erteilt wurde. Er bestätigte dabei, dass das Vereins- und Chorleben immer noch funktioniert, auch wenn es personalbedingt immer weniger wird. Die Auftritte werden durchweg gelobt und anerkannt. Der ännergesangverein ist inzwischen ein kleiner Chor mit einer großen Wirkung, auch dank eines hervorragender Vorstands.

190 Jahre Mitgliedschaft

190 Jahre Vereinsmitgliedschaft standen anschließend zur Ehrung an. Bei Bruno Balbach (früher selbst aktiv und kreativer Kopf beim Entwerfen und Herstellen der Erinnerungsmedaille anlässlich des 100-jährigen Bestehens vor nunmehr über 30 Jahren) und Kurt Ebert (früher ebenfalls aktiv) waren es 65 Jahre und bei Werner Ebert (verantwortlicher Elektriker beim oben genannten Jubiläum) waren es 60 Jahre. Raimund Holler überreichte ihnen die entsprechenden Urkunden und Präsente. Der Chor ehrte sie mit dem Lied „Heimat, liebe Heimat“ von Felix Glessmer.

Musik beeinflusst das Gehirn und die Entwicklung des Menschen positiv, so der Chorleiter Anton Eder in seinem kurzen Rückblick. Davon ausgehend müsste die Sängerschar eigentlich größer sein, doch dem ist leider nicht so. Trotzdem übt sich der Chor in regelmäßiger Aktivität, auch dank des Vizechorleiters Wolfgang Haas, der ihn immer wieder mehr als nur vertritt. Wolfgang Haas ist für ihn nicht nur ein Ersatz, sondern ein Garant für die Singfähigkeit des Chores.

Günter Ambach sprach schließlich aus, was eigentlich allen schon klar war: ohne Anton Eder, Wolfgang Haas und Raimund Holler würde es um den Verein noch schlechter bestellt sein. Dafür gab es auch den verdienten Beifall von allen Mitgliedern.

Aus dem vereinsinternen Liederheft wurden danach noch einige vierstimmige Volkslieder gesungen, die beiden Chorleiter wechselten sich dabei, wie übrigens den gesamten Abend, ab. erha

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018