Unterstufenchor der Realschule begeisterte

Lauda.Mit einem öffentlichen Sommerkonzert begeisterte der Unterstufenchor der Josef-Schmitt-Realschule im Johann-Bernhard-Mayer-Heim in Lauda.

Unter der Leitung von Realschullehrer Christian Abelein hatte der Chor ein beeindruckendes Programm erarbeitet. Das Konzert stand unter dem Motto „Singen macht Spaß“ und wurde mit den beiden Chorstücken „Hey, come on and join us“ sowie dem Kanon „Singen macht Spaß“ schwungvoll eröffnet.

Es schlossen sich zwei Volkslieder an, die gemeinsam mit den Heimbewohnern gesungen wurden. Danach setzte der Unterstufenchor sein Programm mit den Liedern „Da berühren sich Himmel und Erde“, dem „Halleluja“ von L. Cohen und „Mein kleiner grüner Kaktus“ passend fort.