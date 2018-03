Unterwegs für den Frieden

Anzeige

Lauda-Königshofen/Dittwar.Seit mehr als 35 Jahren treffen sich Mitglieder und Freunde der „action 365“ sowie andere Gruppierungen zu einer Kreuzwegbegehung zum Kreuzhölzle in Dittwar. Hierbei werden die 14 Stationen betend und betrachtend begangen und Gott um Hilfe und Beistand angerufen – diesmal für Frieden und Gerechtigkeit. Der Abschluss fand in der Kreuzkapelle statt, wo Diakon Willi Schnurr unter anderem betonte, dass der Friede nicht zuletzt abhängig sei „von unserer Beziehung zu Gott“. Immer wieder werde in der Bibel zu Frieden und Gerechtigkeit aufgerufen und auf die Beachtung der Gebote Gottes hingewiesen.

In vielen Ländern der Welt litten Menschen unter Terror und Krieg. Auch heute gebe es keinen einzigen Tag, an dem nicht geschossen, geschlagen und gemordet werde. Die Geschichte könne nicht abseits von Gott durch materielle Strukturen geregelt werden. Wo Gott nicht gehört und zur Erfüllung eigener egoistischer Zwecke missbraucht werde, dort sei Krieg in den vielfältigsten Formen. Dabei wies der Referent unter anderem auch auf die Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima hin, wo sie die Menschen zu einem Gottgefälligen Leben ermahnt habe, denn ein weiterer Weltkrieg wäre ansonsten die Folge. Danach erinnerte der Diakon, dass „wir seit 73 Jahren in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben dürfen, was Anlass zu großem Dank sein sollte. Schließlich appellierte er, sich nach Kräften für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.