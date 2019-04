Unterwegs für die gute Sache

Lauda.Zur Erinnerung an die Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 wurde der 25. Gedächtnislauf unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Adolf Bauer ausgetragen.

Diese Veranstaltung hat einen eher traurigen Hintergrund und zwar soll der Flächenbombardierung Würzburgs im Zweiten Weltkrieg gedacht werden.

Alle Teilnehmer konnten beim Ausüben des Sports in sich gehen und über diese schrecklichen Tage nachdenken. Die Sportjugend und der ETSV Lauda, Abteilung Langlauf, machten sich auf, um bei diesem denkwürdigen Laufevent wiederum dabei zu sein.

Es besteht die Möglichkeit, bei diesem Sportevent die Strecken von zehn Kilometer nach Margetshöchheim, von 21 Kilometer nach Himmelstadt, von 28 Kilometer nach Karlstadt und von 44 Kilometer nach Gemünden zu wählen.

Am Lauftag selbst herrschten optimale Wetterbedingungen. Alle Sportler aus dem Main-Tauber-Kreis kamen zufrieden mit ihrer Leistung im Ziel in Karlstadt an. Alle „Friedensläufer“ wurden von den Anwohnern entlang der Strecke in allen Orten mit viel Applaus bedacht und bestens mit Getränken und Verpflegung versorgt.

Auch eine eigene Fan-Gruppe aus dem Main-Tauber-Kreis motivierte die Läufer enorm. Dieser Lauf bot eine optimale Vorbereitung auf die im April bevorstehenden Marathons in Antwerpen und Leipzig.

Besonders zu erwähnen ist, dass kein Startgeld verlangt wurde. Jedem Teilnehmer ist selbst überlassen, wieviel er spendet. bsj

