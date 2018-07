Urlaubsstimmung im sommerlichen Ambiente

Anzeige

Beckstein.Wie jedes Jahr am letzten Juli-Wochenende, mit Beginn der Sommerferien, veranstaltet die Familie Benz wieder ihr bekanntes Rondo-Weinfestival. Das Ambiente im illuminierten Innenhof und in den Reben beim Weingut Benz sorgen für perfekte Urlaubsstimmung.

Familie Benz und Team wird zu sommerlichen Weinen, Sekt und Cocktails trendige Grillspezialitäten, mediterrane Leckereien und natürlich den legendären Flammenkuchen anbieten. Für die Weinparty-Stimmung wurden wieder angesagte Bands der Region gewonnen.

So heißt die Devise am Freitagabend: „Wein meets Alpenrock“. Die „Partyvögel“ aus Franken, mehrfache Gewinner des Music-Awards „Top oft he Mountains“ sorgen für Party-Stimmung mit einer Weinstadl-Show zum Mitsingen: Es wird gerockt im Weinberg von Familie Benz. Und zu später Stunde hat sich ein ganz besonderer Gast angesagt: W. Jack, das Double von Andreas Gabalier.