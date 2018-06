Ute von Baumbach holte sich den Sieg

Anzeige

Sehr erfolgreich schnitt der TV Königshofen beim Landesturnfest in Weinheim ab.

Königshofen. Weinheim steht Kopf! So hieß das Motto des Badischen Landesturnfestes. Auch der Turnverein Königshofen war mit der stärksten Teilnehmergruppe des Main-Neckar-Turngaus mit dabei. Mit der Festkarte um den Hals – die eine „Erkennungsmarke“ für die nächsten fünf Tage war – und viel guter Laune reisten die Königshöfer an. Geschlafen wurde in den Klassenzimmern der Dieter-Bonhoeffer-Schule mit weiteren 1350 Teilnehmern aus Baden und Schwaben.

Eine gute Bewirtung durch die TSG Weinheim – vom Frühstück über den Nachmittagssnack bis hin zum Dämmerschoppen – sowie die Nähe zum Turnfestzentrum, ein super Ausgangspunkt für Veranstaltungen, Wettkämpfe, Turniere bis hin zum Stadtbummel, rundeten die gelungene Unterbringung ab.